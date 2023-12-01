كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة يشعل منافسة الفارسات في الوثبة

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة، عند السادسة والنصف من صباح اليوم، انطلاق سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) للقدرة، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة -سيدات، في ثاني سباقات الموسم بقرية الوثبة، والذي يشهد مشاركة مجموعة كبيرة من الفارسات، لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالكأس الثمينة التي تحمل اسماً غالياً، ما يزيد من قوة المنافسة، وسط دافع كبير من ملاك الإسطبلات الخاصة، الذين يدفعون بأقوى الخيول في السباق.

وأكملت قرية الوثبة تحضيرات السباق، حتى يحقق النجاح المتوقع بتهيئة مرافق القرية، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وستكون البداية بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، وفترة راحة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، يعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يتم بعدها إجراءات الفحص البيطري، وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، يتم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى.

ضوابط

وأعلنت إدارة القرية عن عدد من الضوابط التي تحكم السباق، منها عدم استخدام السوط أو وخز الحصان، وعدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الزي المناسب للسباق.

ومن أبرز وأهم الشروط المحددة من قبل اللجنة المنظمة، أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارسة عن 50 كغم، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع عن 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

اكتمال التحضيرات

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، اكتمال الترتيبات لاستضافة الحدث المهم، مبيناً أن النجاح الكبير الذي تحقق في سباق كأس عيد الاتحاد يعد دافعاً كبيراً قبل سباق اليوم، الذي يعتبر في غاية الأهمية، من واقع الاسم الذي يحمله، وقال: بالتأكيد كل فارسة لديها رغبة قوية في التتويج باللقب، لأنه يحمل اسم ((أم الإمارات))، ولأننا ندرك أهمية هذا السباق وقوته، حرصنا على التحضير الجيد، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية، حتى يحقق النجاح الذي يليق به.

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