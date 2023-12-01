«مهرجان عيد الاتحاد» يزين السباق الثالث لـ«جبل علي»

ينطلق اليوم السباق الثالث لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم ((مهرجان عيد الاتحاد))، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط مثيرة، أبرزها الشوط الخامس الرئيس ((عيد الاتحاد ستيكس)) لمسافة 1600 متر برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزها ((تنبيري ويلز)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((مرسال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((جاستس بروتوكول)) لسعيد حميد الطاير، و((ذا اتورني)) لزياد كلداري، و((ويبينار)) لعبدالرحمن صلاح الراشد، و((ديلوريان)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((تشوزين مارك)) لعلي حداد، و((إبرا أتاك)) لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول ((كأس 1971)) للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية ((أودي)) البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها ((مداح الريف)) و((مبادر)) و((رابح الريف)) لـ((إسطبلات العجبان))، و((إيه إف الحازم)) و((إيه إف هباب)) و((إيه إف المكلف)) و((إيه إف سليط)) و((إيه إف تشعلل)) لخالد خليفة النابودة، و((زمام)) لـ((إسطبلات الريف)).

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني ((الثاني من ديسمبر ستيكس)) لمسافة 1400 متر برعاية ((الشعفار للاستثمار)) البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزها ((بانوشوشيك)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((غالب)) و((كفاف)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((حاسم)) لراشد الشحي وتوفيق محمد، و((العربد)) لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث ((عام الاستدامة ستيكس)) لمسافة 1200 متر برعاية ((بنك دبي التجاري)) البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها ((موروكينغ)) و((برينسيدنت)) و((فيلفت كاكتوس)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((رصاص)) لحمدان بن حرمش، و((فياض)) لعلي حداد، و((كوندور باسا)) لـ((نادي جلف للسباق))، و((إكليم تو روياليتي)) لسيد حشيش وهناء رفاعي، و((باسم الله عليك)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع ((الإمارات السبع سبرنت ستيكس)) لمسافة 1000 متر برعاية ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزها ((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((مزاحم)) و((لا بأس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((شينجنغ كولورز)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((جويا سيكا)) لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس ((الثاني والخمسون ستيكس)) لمسافة 1600 متر برعاية ((مجموعة بن دسمال)) البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها ((أنتولد سيكريت)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((زامط)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((لوست جولد)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع الختامي ((شجرة الغاف ستيكس)) لمسافة 1800 متر برعاية ((مفروشات الحذيفة)) البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها ((إتريبيوشن)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((الجنوب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((وقت)) لناصر عسكر.

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