«الدولي للبولو» يعلن عن الملف الفائز باستضافة المونديال اليوم

يعلن الاتحاد الدولي للبولو، اليوم عن اسم الدولة الفائزة بحق استضافة كأس العالم للقارات 2026، والذي تقدمت الإمارات لاستضافته.

ويأتي الإعلان عن اسم الدولة المضيفة خلال اجتماعات الجمعية العمومية (كونغرس) الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والتي يحضرها وفد من الإمارات، لاستعراض الملف الإماراتي المقدم لطلب استضافة البطولة.

وعقد الوفد برئاسة سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، منذ وصوله إلى الأرجنتين، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع عدد من الشخصيات، ورؤساء وفود الدول المشاركة في الكونجرس، للوقوف على رؤيتهم وتضمين هذه الرؤى ضمن المعلومات التي سيتم سردها عند عرض الملف.

ومن المقرر أن يقدم سعيد بن دري عرضاً لملف الإمارات في بداية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي مع التركيز على القدرات التنظيمية واللوجستية التي تمتلكها كل ملاعب ومدن دولة الإمارات.

من جانب آخر تختتم اليوم بطولة الأرجنتين المفتوحة والتي يمثل فيها الإمارات فريقان، حيث تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق ((ال أوفيرو Z 7 UAE)) أمام فريق ((لا دولفينا للسيدات)) الحائز على بطولة الأرجنتين لأربع سنوات، بينما يواجه ((لا ناتيفيداد)) فريق ((لا دولفينا للرجال)).

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