«الدولي للبولو» يعلن عن الملف الفائز باستضافة المونديال اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعلن الاتحاد الدولي للبولو، اليوم عن اسم الدولة الفائزة بحق استضافة كأس العالم للقارات 2026، والذي تقدمت الإمارات لاستضافته.
ويأتي الإعلان عن اسم الدولة المضيفة خلال اجتماعات الجمعية العمومية (كونغرس) الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والتي يحضرها وفد من الإمارات، لاستعراض الملف الإماراتي المقدم لطلب استضافة البطولة.
وعقد الوفد برئاسة سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، منذ وصوله إلى الأرجنتين، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع عدد من الشخصيات، ورؤساء وفود الدول المشاركة في الكونجرس، للوقوف على رؤيتهم وتضمين هذه الرؤى ضمن المعلومات التي سيتم سردها عند عرض الملف.
ومن المقرر أن يقدم سعيد بن دري عرضاً لملف الإمارات في بداية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي مع التركيز على القدرات التنظيمية واللوجستية التي تمتلكها كل ملاعب ومدن دولة الإمارات.
من جانب آخر تختتم اليوم بطولة الأرجنتين المفتوحة والتي يمثل فيها الإمارات فريقان، حيث تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق ((ال أوفيرو Z 7 UAE)) أمام فريق ((لا دولفينا للسيدات)) الحائز على بطولة الأرجنتين لأربع سنوات، بينما يواجه ((لا ناتيفيداد)) فريق ((لا دولفينا للرجال)).
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