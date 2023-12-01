الوصل والبطائح.. صدارة وتحدٍ

تتواصل الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، اليوم، بمباراتين، حيث يرفع الوصل شعار الفوز فقط للحفاظ على الصدارة، عندما يستضيف البطائح على ملعب استاد زعبيل بدبي، عند الساعة 16:45، فيما يسعى البطائح لمواصلة العروض والنتائج الجيدة في مسابقة الدوري في الموسم الجاري، التي وضعت الفريق في المركز السابع برصيد 12 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ((الإمبراطور))، على قمة جدول ترتيب الأندية المتنافسة في الدوري.



وتشير التوقعات بمواجهة مثيرة على أرض استاد زعبيل اليوم، على ضوء نتائج وأرقام الفريقين في الموسم الجاري، إذ يمتلك الوصل أقوى خط هجوم، بتسجيل 23 هدفاً، وثاني أقوى خط دفاع بتلقي 10 أهداف، ويبقى ((الإمبراطور)) الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة حتى الآن في الدوري، بعد 6 انتصارات وتعادلين، وفي المقابل، يملك البطائح سادس أقوى خط هجوم بتسجيل 12 هدفاً، وثالث أقوى خط دفاع بتلقي 11 هدفاً، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مثلها، وخسارة مباراتين، وتبقى الإشارة إلى أن الفريقين سبق والتقيا مرتين فقط، وذلك في الجولتين الثانية والخامسة من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وحقق فيهما الوصل الفوز بنتيجتي 2 - 1 و3 - 1.



وقال الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: ((لا أعتقد بوجود مباراة سهلة في الدوري، لأن كل الفرق تمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، والبطائح استقبل عدداً قليلاً من الأهداف، وهو فريق جيد للغاية على المستوى التكتيكي، ولذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا، وبالنسبة لنا، يبقى هدفنا واحداً أمام جميع الفرق، وهو تقديم أداء جيد وقوي، وحصد نقاط الفوز)).



حماس



بدوره، أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، أنه متحمس جداً لمواجهة اليوم، لأن المباراة تجمعه بمتصدر الدوري، صاحب أفضل خط هجوم في البطولة، وثاني أفضل دفاع، ويتميز المنافس بوجود حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم، ما قاده إلى المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة، مشيراً إلى أنه يعرف ملعب الوصل جيداً، وقوته تكمن في جمهوره الشرس، الذي يشجع ويهتف طوال 90 دقيقة دون توقف، ما ينعكس إيجاباً على الفريق في تحقيق الانتصارات.

هدف

ويستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة عند الساعة 19:30 اليوم، فريق الجزيرة، في مواجهة يسعى فيها السماوي إلى استمرار نتائجه الإيجابية، ومواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة، فيما يتطلع الجزيرة إلى إيقاف نزيف النقاط، خاصة بعد نتائجه الأخيرة، وعدم تحقيقه الفوز في آخر جولتين.



وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن مواجهة الجزيرة ستكون قصة مختلفة عن المباريات الماضية، خاصة أنه فريق كبير، رغم معاناته مع النتائج.



وقال: ((سعيد بنتائجنا الأخيرة، ولكن يجب أن نفكر في كيفية الفوز أمام الجزيرة، لأننا سنواجه فريقاً كبيراً، بغض النظر عن نتائجه)).



من جانبه، قال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن فريقه ليس لديه خيار سوى الفوز، الذي غاب عنه خلال الأربع مباريات السابقة، وأضاف: قبل بداية الموسم، لم أكن أتوقع أن يلعب الجزيرة 4 مباريات دون أن يحقق الفوز، هذا الأمر لا يصدق، لأن تحضيراتنا كانت جيدة، والفريق به عناصر متميزة، لكن هذا ما حدث بالفعل، لذلك علينا أن ننظم صفوفنا، وأن نعود سريعاً لتحقيق الانتصارات. وأشار دي بور إلى أن فريقه عانى من الإحباط عقب مباراة الوصل، لكن تحسنت الأوضاع تدريجياً ، برغبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية بداية من لقاء بني ياس، ذاكراً أن هنالك إصراراً كبيراً وسط جميع اللاعبين، لتصحيح المسار.

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