التعادل يحسم كلاسيكو النصر والوحدة

حسم التعادل 1 - 1 كلاسيكو النصر والوحدة، أمس، لحساب الجولة 9 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، ليرفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الرابع، مقابل 9 نقاط للعميد، في المركز العاشر.



تقدم النصر بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقة 18، وأتيحت للاعب نفسه فرصة مضاعفة النتيجة، لكن حارس المرمى راشد علي، تصدى بنجاح لمحاولته الانفرادية في الدقيقة 24، ثم نجح الوحدة في استعادة سيطرته على المباراة، وأوجد العديد من الفرص الخطرة، إلا أن حارس المرمى أحمد شمبيه تألق في إبعادها عن مرماه.



في الشوط الثاني، نزل الوحدة بثقله، وضغط بقوة على دفاع النصر، وأثمرت محاولاته ضربة جزاء، حولها المهاجم السوري عمر خريبين إلى هدف التعادل في الدقيقة 56، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين، حتى نهاية المباراة.



وحقق حتا تعادلاً بطعم الفوز في استاد راشد بن سعيد، أمام مستضيفه عجمان، بنتيجة 1-1، بعد مباراة متوسطة المستوى، لم ترقَ للإثارة إلا بعد نهاية الوقت الأصلي، وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، بعد شوط أول سلبي في الأداء والنتيجة.



فاعلية



وفي الشوط الثاني، ظهرت فاعلية عجمان الهجومية، بفضل دخول برستيج بدلاً عن ناصر عبد الهادي، وضاعت فرصة التسجيل بداية الشوط من هيكل الشيخاوي، قبل أن ينجح البديل برستيج في افتتاح التسجيل بالدقيقة 72، من كرة صنعها هيكل الشيخاوي ببراعة، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لفوز ثانٍ على التوالي لأصحاب الأرض، صنع ارون تشيبولا فرصة التعادل، قبل ثوانٍ من نهاية الوقت البديل ((90 +4))، حيث توغل داخل الصندوق، وارتكب معه البديل محمد جابر مخالفة، احتسبها الحكم أحمد سالم ركلة جزاء، سجل منها البديل جمال معروف هدف التعادل، الذي انتهت عليه المباراة، ليرتفع عجمان للنقطة السابعة، وحتا للنقطة الرابعة.



واسترد اتحاد كلباء نغمة الانتصارات، على حساب مضيفه الإمارات، بالفوز عليه 4 -2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً للمركز التاسع، وبقي الصقور، برصيد 5 نقاط، بالمركز 13 في جدول الترتيب.



ويدين النمور بالفضل في الفوز الكبير، للمتألق مهدي قايدي، الذي كان النجم الأبرز في اللقاء، بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و18، مع تسببه في ركلتي جزاء، أحرز منها فريقه هدفين بواسطة دانيل بيسا ق 55، وأندريس فومبيرجر ق 73، فيما أحرز للصقور فهد بدر ق 38، وباكو الكاسير ق 76، والذي نشط بعده صاحب الأرض، لتعديل النتيجة، لكنه اصطدم بقوة دفاع النمور ، الذي نجح في المحافظة على تقدمه، وانتزاع النقاط الثلاث.

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