السعودية تستضيف نهائيات «نخبة آسيا للأبطال» موسمين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أن السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسمين المقبلين.

وسيحلّ دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقاً مكان المسابقة القارية بصيغتها الحالية، وسيحصل الفائز على جائزة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي.

وفاز الملف السعودي على نظيره المقدم من الجانب العراقي.

وتوزعت الفرق الـ24 على دوريين من 12 فريقاً بين الشرق والغرب، وأن تتنافس في نظام ذهاب وإياب لحجز مكان في الدور ثمن النهائي، ومن ثمّ ستتأهل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، فستخوض غمار الدور ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي في نظام المباراة الواحدة التي ستقام في السعودية في أول نسختين في موسمي 2024-25 و25-26.

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