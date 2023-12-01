الشارقة والنجمة في سوبر اليد الإماراتي البحريني

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتطلع فريقا اليد في ناديي الشارقة والنجمة البحريني، إلى الظفر بكأس ((السوبر الإماراتي-البحريني)) في نسختها السادسة، في قمة خليجية مصغرة، تستضيفها صالة نادي الشارقة، عند الخامسة من مساء اليوم.
وجاء تأهل الفريقين إلى كأس السوبر، بانتزاع كل منهما بطولة السوبر المحلي في بلديهما للموسم الحالي.
ويطمح الشارقة إلى ثاني ألقابه، عقب تتويجه بلقب النسخة الثالثة في 2019 في المنامة، بالفوز على باربار البحريني.
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