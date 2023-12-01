الشارقة والنجمة في سوبر اليد الإماراتي البحريني

يتطلع فريقا اليد في ناديي الشارقة والنجمة البحريني، إلى الظفر بكأس ((السوبر الإماراتي-البحريني)) في نسختها السادسة، في قمة خليجية مصغرة، تستضيفها صالة نادي الشارقة، عند الخامسة من مساء اليوم.

وجاء تأهل الفريقين إلى كأس السوبر، بانتزاع كل منهما بطولة السوبر المحلي في بلديهما للموسم الحالي.

ويطمح الشارقة إلى ثاني ألقابه، عقب تتويجه بلقب النسخة الثالثة في 2019 في المنامة، بالفوز على باربار البحريني.

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