الهلال السوداني يتخطى الترجي التونسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الهلال السوداني 3 ــ 1 على ضيفه الترجي التونسي، أمس، ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.
وحصد أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتاً بفارق الأهداف عن بترو أتليتيكو الأنغولي، الذي يواجه النجم الساحلي متذيل الترتيب، وعن الترجي صاحب المركز الثالث.
تقدم الهلال بعد مرور ثماني دقائق بهدف عكسي عن طريق ياسين مرياح.
وسجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 59 قلص كيبا الفارق للترجي.
وأنهى بابي نداي آمال الترجي في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.
ويحل الهلال ضيفاً على النجم الساحلي في الجولة الثالثة، فيما يستقبل الترجي بترو أتليتيكو.
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