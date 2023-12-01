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الهلال السوداني يتخطى الترجي التونسي

12/1/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الهلال السوداني 3 ــ 1 على ضيفه الترجي التونسي، أمس، ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

وحصد أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتاً بفارق الأهداف عن بترو أتليتيكو الأنغولي، الذي يواجه النجم الساحلي متذيل الترتيب، وعن الترجي صاحب المركز الثالث.

تقدم الهلال بعد مرور ثماني دقائق بهدف عكسي عن طريق ياسين مرياح.

وسجل محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 59 قلص كيبا الفارق للترجي.

وأنهى بابي نداي آمال الترجي في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ويحل الهلال ضيفاً على النجم الساحلي في الجولة الثالثة، فيما يستقبل الترجي بترو أتليتيكو.

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