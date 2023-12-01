«غناضة» تظفر بسيف جائزة زايد الكبرى للهجن بالوثبة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت أمس منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023 التي أقيمت على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاء اليوم الختامي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، اليوم الختامي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة. ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه واهتمامه ورعايته للرياضات التراثية في الدولة، وعلى رأسها سباقات الهجن، بمناسبة ختام جائزة زايد الكبرى 2023، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في نسختها الـ 30 يعود في الأساس إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

وقدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه ومتابعته لهذا الحدث المميز الذي أصبح محط أنظار جميع ملاك ومحبي سباقات الهجن في المنطقة، لما له من قيمة معنوية ومالية كبرى، جعلته الأضخم والأهم والأغلى.

مشاركة كبيرة

وقال معاليه: ((إن المشاركة الكبيرة على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين، هذا العام جسدت مسيرة حب الملاك لتراثهم، في ظل حرص كبير على استمرارية التواجد في جائزة زايد الكبرى، لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لهذه المناسبة الغالية التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع)).

وهنأ معاليه الملاك المتوجين بالناموس هذا العام، معتبراً أن الجميع فائز بتواجده في هذه المناسبة، التي تمثل ملتقى سنوياً لمحبي سباقات الهجن، وكرنفالاً يعزز الإخاء والمحبة بين الجميع، الذين حرصوا على الاستعداد الجيد، والدفع بنخبة من الهجن في جميع السباقات وبشكل خاص في شوط السيف الذي يمثل الجائزة الكبرى. كما توجه معاليه بالشكر لكل من أسهم في إنجاح نسخة هذا العام من جائزة زايد الكبرى، وخص بالشكر أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة، على ما بذلوه من جهد مقدر حتى تخرج المنافسات في أبهى صورة، وتنال رضى جميع المشاركين والمتابعين، وتمنى للجميع التوفيق فيما تبقى من موسم سباقات الهجن.

نتائج

وعانقت ((غناضة)) الناموس وأهدت شعار حميد سعيد النيادي سيف جائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بعد أن تألقت بشكل لافت وبسطت سيطرتها التامة على مجريات الشوط منذ البداية وحتى عبورها خط النهاية، بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 8:55:3 دقائق، مسجلة أفضل توقيت زمني في ختام الجائزة، وبفارق نحو 3 ثوانٍ عن ((مصيحة)) بشعار مانع علي حماد الشامسي التي جاءت في المركز الثاني، وأهدت مالكها 2.5 مليون درهم، بينما حلت ((الذيبة)) من هجن السيلية في المركز الثالث، وأهدت الشعار الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وجاءت منافسات اليوم الختامي على قدر التوقعات، وشهدت منافسة قوية بين أغلب الشعارات القوية، خلال أشواط الرموز الثمانية لسن الحول والزمول.

تألق

وتواصل تألق شعار مانع علي حماد الشامسي اللافت خلال النسخة الحالية من الجائزة، بعدما توج ببندقية الزمول المفتوح وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم بعد فوز ((الجهضم)) المستحق بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:04:5 دقائق، وبفارق ثانية عن ((ملفت)) لمنصور سعيد الأحبابي الذي جاء ثانياً، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث ((سديم)) لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 9:10:0 دقائق. وأهدت ((اليازي)) شعار خليفة سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول في شوط المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليوني درهم، بعد أن خطفت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:02:3 دقائق، بعد منافسة قوية مع ((الوسمية)) لسعيد منانة غدير الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:03:2 دقائق، أما المركز الثالث فكان من نصيب ((لفحة)) لحمد نهيان سالم العامري.

وذهب الرمز الرابع في ختام الجائزة إلى ((غازي)) الذي أهدى مالكه حمد سيف نعيف العامري شداد الزمول المحليات إلى جانب مليون درهم، بعدما خطف الصدارة في الـ 200 متر الأخيرة، مسجلاً زمناً قدره 9:03:9 دقائق، متفوقاً على ((الشملي)) و((مربان)) بشعار مانع علي حماد الشامسي الذي نافس بقوة على الناموس والرموز.

وفي أشواط فئة الإنتاج، نجحت ((العاصمة)) بشعار عبيد بالحلوس ذيبان العامري في إهداء مالكها خنجر الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، إذ قطعت مسافة الشوط في 9:06:8 دقائق، وأنهت الشوط بفارق كبير عن ((عالية)) لسهيل غريب راشد الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:10:1 دقائق، وأهدت مالكها جائزة المركز الثاني وقدرها 800 ألف درهم، فيما حلت ثالثة ((هقاوي)) لسعيد راشد غدير الكتبي.

وحصد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي رمزين في اليوم الأخير للحول والزمول، بعدما فاز ((كفو)) و((نجود)) ببندقية وخنجر الحول والزمول المحليات والمهجنات لفئة الإنتاج، إذ تصدر ((كفو)) شوط الزمول المحليات، وأهدى الشعار مليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:10:7 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ ((شاهين)) لسيف مصبح مطر الخييلي، وفي المركز الثالث جاء ((ممتع)) لأحمد محمد العضيلي العامري.

أما ((نجود)) فقد استطاعت أن تحسم شوط الحول المهجنات لمصلحتها مسجلة ثاني أفضل توقيت زمني في 8:56:7 دقائق، بفارق مريح عن ((سلطانة)) بشعار سالم سعيد منانة الكتبي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 9:59:9 دقائق، وحلت في المركز الثالث ((هملولة)) بشعار سهيل سعيد الخييلي.

وشهد شوط الزمول المهجنات من فئة الإنتاج فوز ((معاند)) بشعار محمد مسلم قنزول العامري الذي قدم أداءً مميزاً، وخطف رمز الشداد وجائزة الشوط المالية وقدرها مليون درهم، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:59:9 دقائق، بينما حل في المركز الثاني ((هجام)) لعبدالله ناصر الكتبي، وفي المركز الثالث جاء ((ملهم)) منصور مبارك. وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز الغالية عقب ختام المنافسات، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي الهجن.

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