انطلاق «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

انطلقت أمس في ملعب ((ذا سيفنز)) بدبي النسخة السنوية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم، وحرص قادة أفضل فرق سباعيات الرجبي في العالم على تحقيق إنجاز كبير عبر أحدث أعجوبة معمارية وهندسية في دبي ((ون زعبيل))، إيذاناً بانطلاق سلسلة إتش إس بي سي سفنز بحلتها الجديدة في دبي هذا الأسبوع. واستطاع المشاركون من قادة الفرق صعود أطول مبنى أفقي معلق في السماء، حيث توجهوا إلى أعلى المبنى الكابولي الذي حطم الرقم القياسي العالمي، لالتقاط صورة من منظور دبي الجديد، وأمام خلفية تتضمن أفق المدينة المذهل.

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