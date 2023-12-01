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بين المعري والمتنبي

12/1/2023 7:25:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاقني في تراثنا العربي الأصيل صفحات وضّاءة، من أدباء أَوْضِيَاءَ، قال الشاعر:

والمرءُ يُلْحِقُهُ بِفِتْيانِ النَّدَى... خُلُقُ الكَرِيمِ وليس بالوُضَّاءِ

صفحات تنضح بالودّ الصافي، وتنبئ عن الصديق المُصَافي !

أحب المعري المتنبي حباً شديداً، حتى تشيع له وتعصب. فكان إلى قلبه وعقله الأقرب، فحفظ قصائده، وتتبّع آثاره، وعليها تمرن وتدرب، وتصدّى لكلّ من تجرأ عليه وتحرَّب! وفي كتابه ((معجز أحمد)) الذي ألّفه في 1920 صفحة، ضمنه شروحاته وملاحظاته لديوان المتنبي، التي عبرت عن رؤية فلسفية، ونقد عميق، وكشفت عن توغلٍ وذوق في الشعر والأدب رقيق، فكان من أوفى شروح نافت على العشرات.

وكان المعري يسمي كل شاعر باسمه فإذا ‌قال ((‌الشاعر)) فقط عرف أنه يريد المتنبي.

ولما فرغ من تصنيف كتاب اللامع العزيزي في شرح شعر المتنبي وقرئ عليه أخذ الجماعة في وصفه فقال أبو العلاء: كأنما نظر المتنبي إلي بلحظ الغيب حيث يقول:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

وأسمعت كلماتي من به صمم

وكان من تعصب أبي العلاء للمتنبي زعمه أنه أشعر المحدثين وتفضيله على بشار ومن بعده مثل أبي نواس وأبي تمام، وكان المرتضى يبغض المتنبي ويتعصّب عليه، فجرى يوما بحضرته ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه، فقال المعري:

لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: ((لك يا منازل في القلوب منازل..))، لكفاه فضلاً، فغضب المرتضى وأخرجه من مجلسه، وقال لمن بحضرته: أتدرون أيّ شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها، فقيل: النقيب السيد أعرف، فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: وإذا أتتك مذمّتي من ناقص... فهي الشهادة لي بأنّي كامل.

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