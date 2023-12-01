الحل عضوية كاملة بالأمم المتحدة

على مدار 75 عاماً شهدت مسيرة القضية الفلسطينية، محطات صعبة منعت وصول الإقليم العربي إلى الاستقرار، بل إنها من وقت لآخر تنفجر فجأة، بشكل يمثل خطورة على مستقبل العرب، ويهدد محاولاتهم للدخول في عصر الحداثة العالمية، فقد باتت هذه القضية ((عقدة)) داخل الخرائط العربية، وعلى مدار عقود لم تكن هناك مساعٍ حقيقية لفك خيوط هذه العقدة المستحكمة.

ولم تعد الأرض الفلسطينية تحتمل هذا الميراث من الصراع الطويل، ولم يعد الشعب الفلسطيني قادراً على التنازل عن صموده، وتمسكه بحلمه في دولته، كأي شعب آخر في العالم، كما أن العالم لم يعد أيضاً يمتلك رفاهية النجاة من تصدعات الانفجارات المتكررة، بين حين وآخر.

الشاهد أن عقوداً طويلة من اقتراح حلول لم تفلح في الوصول إلى المحطة المأمولة للقضية الفلسطينية، فإذا استعرضنا ماضي 75 عاماً فسنبدأ من حرب 1948 أو ما تسمى النكبة، مروراً بالعدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956، ثم حرب يونيو في سنة 1967، ثم حرب الاستنزاف، وصولاً إلى انتصار السادس من أكتوبر في سنة 1973، وما تلاها من مبادرات أفضت إلى اتفاقيات سلام.

وعلى الرغم من هذا ظلت الحروب علامة مسجلة في المنطقة العربية، نتذكر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في سنة 1978، ثم اجتياح العاصمة بيروت في سنة 1982، ثم الانتفاضة الفلسطينية الأولى في سنة 1987، والانتفاضة الثانية في سنة 2000.

فضلاً عن المحاولات التي بدأت منذ سنة 1991 في مؤتمر مدريد للسلام، واتفاق أوسلو في سنة 1993، واتفاق وادي عربة في سنة 1994، والمبادرة العربية للسلام في قمة بيروت في سنة 2002، حتى محطة الجولات المتتالية بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

كل هذا المناخ المرتبك لم يصنع سلاماً، ولم يصل بنا إلى استقرار، وكان لا بد من إلقاء حجر في تلك البحيرة الثائرة من دون هدف حقيقي.

يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر من سنة 2023، طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة عن الحل الشامل للقضية الفلسطينية، عبر تقديم تصور كامل لوضع حد نهائي لهذه المعضلة المزمنة، بأن طالب المجتمع الدولي ومؤسساته كالأمم المتحدة، وقواها الكبرى بأن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية بالأمم المتحدة.

هذه المبادرة المصرية الخالصة واحدة من أهم المبادرات للحل الشامل والعادل، فالرئيس السيسي رأى أن ثلاثين عاماً من المفاوضات والمسارات التي سار فيها العالم لم تصل إلى حلول، ومن هنا، فإن هذه المبادرة تقوم على وضع الدولة الفلسطينية على الطريق الصحيح بالشكل الذي يرتضيه الفلسطينيون، والعرب، وتوافق عليه القوى الدولية، فإذا ما سرنا في هذه المبادرة، فإن ذلك سيبرز مسؤولية وجدية من المجتمع الدولي بالفعل.

إذن نحن أمام مبادرة هي الأوضح في مسيرة القضية الفلسطينية، فهي تضع العالم أمام مسؤولياته، وتنهي بشكل قاطع أي محاولات مستمرة للمناورة أو التحايل للهرب من استحقاق وجود دولة فلسطينية، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وللحقيقة، فإنه بمتابعاتي ورصدي ردود الأفعال العالمية لهذه المبادرة، وجدت صدى كبيراً لقبول هذا الطرح، وإمكان التحرك فيه، فلقد أدرك العالم أن الخبرة المصرية الطويلة والعميقة في هذه القضية مفتاح الحل الشامل ولا سيما أن هذه المبادرة أيضاً حظيت بقبول واسع في الدوائر العربية السياسية، وحتى داخل الشارع السياسي الفلسطيني، الذي بات يعرف أهمية إعادة النظر في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وتوحيد الصفوف نحو هدف واحد، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذه المبادرة، لا بد من أن تتم قراءتها بعناية من القوى الدولية، والمؤسسات الأممية، وطرحها للنقاش بشكل سريع وعاجل على طاولة الدبلوماسية العالمية، والتحرك الجاد من أجل إغلاق هذا الملف الدامي، الذي يستنزف قدرات الإقليم العربي، ويهدد استقرار الشرق الأوسط، بل العالم أجمع، غير أن هذه المبادرة تستند إلى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم وفقاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

من دون النظر بعمق لأهمية هذه المبادرة التي تنصف الحق الفلسطيني، فلا شك في أن العالم سيظل يدور في حلقات مفرغة، لن تفضي إلى استقرار حقيقي، وفي النهاية فإن الخاسر هو كل القوى الدولية التي لديها مصالح في الشرق الأوسط.

أخيراً، أرى أن اللحظة الحالية مواتية لفتح صفحة جديدة لهذه القضية عبر مبادرة الاعتراف الأممي بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة، ودخولها الأمم المتحدة بعضوية كاملة، وبذلك، فإننا نضع أمام جامعة الدول العربية مهمة ومسؤولية طرق أبواب العالم من أجل دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ.