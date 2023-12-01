نعم الاتحاد قوة، وهو شعارنا منذ أن قامت دولتنا، بسواعد الرجال المخلصين، الذين أوصلوها لتكون دولة حضارية متقدمة، نتباهى بها أمام كل دول العالم، واليوم ترفع بعض الهيئات الرياضية شعار الدمج في مسيرة القطاع الشبابي والرياضي، وهذا أحد أبرز المحاور التي يجب أن نركز عليها مستقبلاً، عرفنا الرياضة وتحديداً كرة القدم، إذ بدأت الفرق في ((الفرجان والحواري والسكيك))، قبل قيام الاتحاد واليوم بدأت ظاهرة الدمج تعود من جديد، وفقاً لمعطيات هذه المرحلة، التي تتطلب المزيد من الإمكانات المادية والبشرية، وفق آليات التعامل مع المنظمات القارية والدولية.

وأتوقف اليوم عند تعاون المؤسسات الرياضية الذي يأتي انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية، والسعي لتعزيز آليات التواصل والتعاون، والتأكيد على نهج وطني، يهدف لتطوير الرياضة بالدولة، من منطلق الاستفادة المتبادلة، من أهداف وأفكار وإمكانات المجتمع الرياضي، وهذا دعامة قوية وأساسية تخدم الرياضة الإماراتية، ضمن مظلة الجهة الرسمية الأم ((الهيئة العامة لرعاية الرياضة))، فالعمل المؤسسي ضرورة مهمة لتفعيل أدوارنا وتحويل كل خطواتنا لتكون جماعية، يستفيد منها الوطن والمواطن، وما ندعو إليه هو ضرورة تنفيذ ذلك على الواقع، ولا نكتفي بالترويج الإعلامي، فكلنا أبناء وطن واحد والتوجهات واضحة وهي ضرورة الاتفاق لخدمة الجميع، وليس ضرورياً أن تأتي الأفكار من جهة ترفضها الجهة الأخرى، وعلينا أن نتعلم من التجارب ونسعى إلى الارتقاء بمستوى الرياضة ككل، على مستوى الدولة، وأن تشهد نقلة نوعية عبر بناء شراكة استراتيجية بين المجلسين، تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك، لاستضافة البطولات المحلية والدولية والقارية، فالرياضة اليوم عملية تكاملية لا تعتمد على الأفراد وإنما على الفكر الجماعي المشترك الذي يخدم الكل وليس الجزء.. والله من وراء القصد.