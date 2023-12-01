هل يعرفون حقاً؟؟

((يفهمها الآن، تلك التي عاشت بجواره لعدة سنوات، كانت محبوبة، ولكن لم يفهمها أحد. إنك لا تشعر بأنك قريب من شخص حقاً، حتى يموت ذلك الشخص، ويصبح بداخلك بالفعل))!

إنها واحدة من إشكاليات العلاقات الملتبسة بين الكثيرين، ففي التجربة اليومية غالباً ما ينظر الناس في أعين بعضهم بشيء من الحزن، في مواقف معينة قائلين أو معترفين ((أنت لا تعرف قيمة من تحب حتى تفقده، فتكتشف أنك كنت تحبه طيلة الوقت، لكنك لم تقل له ذلك يوماً))، فهل نحن بالفعل لا نعرف قيمة من نحب حتى نفقدهم؟ ولماذا لا نعبر لهم عن حبنا واحتياجنا لهم بوضوح؟ هل هو قصور الإدراك، أم بسبب اللامبالاة والقسوة، أم أنه الجهل بالطريقة التي نعبر بها عن مشاعرنا، أم شعورنا بعدم ضرورة التعبير؟

في رواية ((إيلينا تعرف)) تطرح كلاوديا بينيرو، الكثير من الأسئلة الأخلاقية على هذه العلاقات ذات الحساسية، وخاصة العلاقة الملتبسة دوماً بين الأم وابنتها، ومدى الالتزام المفروض على الأبناء لرعاية آبائهم، ووعي الآباء بمعنى المحبة التي يشعرون بها تجاه أبنائهم!

تقدم الكاتبة فكرتها في إطار جريمة تذهب ضحيتها ابنتها ريتا، التي تكتشف جثتها في برج جرس إحدى الكنائس في الضاحية التي تعيش فيها العجوز إيلينا المريضة بمرض باركنسون، لكن التحقيق سرعان ما يغلق، باعتبار ما حدث جريمة انتحار، وهذا ما ترفضه العجوز، التي تقرر أن تخوض رحلة تقصٍّ وتحقيق لمعرفة القاتل!

فهي كما تقول تعرف ابنتها جيداً، وتعرف أنها لا يمكنها أن تسير تحت المطر إلى برج الكنيسة لتقتل نفسها، أو هكذا تعتقد، لأنها والدتها، إن إيلينا تعتقد أن الأمومة تأتي ويأتي معها حب الأبناء تلقائياً، وهي أحبت ابنتها، ولا تزال تحبها، رغم أنها لم تقل لها ذلك مطلقاً، رغم أنهما كانتا تتعاركان وتبتعدان عن بعضهما، رغم أن كلامهما معاً كان مثل ضربات السوط، رغم أنها لم تعانقها أو تقبلها كما ينبغي. ولهذا قررت إيلينا أن عليها أن تكمل رحلتها كأم رغم التحديات، ورغم كل ما لا تعرفه وما تنكره.