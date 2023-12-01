الاستدامة.. نبض الإبداع

يتنامى حضور دولتنا على خريطة الاستدامة العالمية، فها هي تشرع أبوابها أمام قادة العالم الذين يجتمعون لمشاركة رؤاهم المستقبلية وأفكارهم المختلفة حول تداعيات التغيّر المناخي، عبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ليؤكد ذلك أن ((الاستدامة)) ليست مجرد كلمة عابرة في قاموس الإمارات، وإنما مفردة أصيلة تثري سجل الدولة الحافل بالمبادرات الرائدة.

الإمارات التي ترفع في ((عام الاستدامة 2023)) شعار ((اليوم للغد))، أدركت مبكراً أن الاستدامة تمثل نبض الإبداع، وسعت من خلال استراتيجية ((الأجندة الوطنية الخضراء - 2030))، إلى ترسيخ مكانتها كأكثر دول العالم اهتماماً بالاستدامة والبيئة، وعملت على إرساء أسس الاقتصاد الأخضر القائم على المعرفة والتنافسية، ما حوّلها إلى نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات.

أما في دبي، فقد شكلت ((الاستدامة)) مصدر إلهام لقطاع الثقافة والفنون، وساهم تطبيقها في إحداث قفزة نوعية في الممارسات الفنية والمشاريع الإبداعية التي حولت الإمارة إلى منارة معرفية، ومركز لحراك فكري وفني لافت، يثري مشهدها الإبداعي، ونموذج مرموق للمحافظة على البيئة، إيماناً بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ((رعاه الله))، بأن ((جودة البيئة هي جودة للحياة.. والحفاظ عليها، هو حفاظ على مستقبل الأجيال القادمة)).

وفي ((دبي للثقافة)) نسير على نهج قيادتنا، وندرك أن ما ننفذه من مشاريع وبرامج ومبادرات، تشكل الاستدامة جوهرها، تسهم في تحفيز روح الابتكار لدى المبدعين، الذين يعبرون عن اهتمامهم بالبيئة، من خلال مشاريع إبداعية مبتكرة، وهو ما بدا واضحاً في تفاصيل جلسات وورش عمل ((مخيم المبدعين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة))، الذي نظمناه بالتعاون مع ((غوغل))، وكذلك مجموعة الأعمال الفنية التي رأت النور في مهرجان سكة للفنون والتصميم، وتجسد ذلك أيضاً في نتاجات سلسلة ((إبداعات صديقة للبيئة))، التي أطلقناها بالتعاون مع ((كولاب))، دعماً لأهداف ((عام الاستدامة))، كما تسهم ((منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية)).

الإمارات تحولت بفضل رؤى قيادتنا، إلى قدوة ومركز مزدهر للتعابير الفنية والممارسات الإبداعية الصديقة للبيئة.