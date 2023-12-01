سنة إماراتية جديدة

تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها الثاني والخمسين، في كل عام يتميز الاحتفال بشيء وما يميز العيد الإماراتي هذه السنة هو استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

وبهذه الاستضافة والحضور الدولي عالي المستوى وحضور عشرات الآلاف من قادة الدول والحكومات والمنظمات والخبراء والمتخصصين في قضايا المناخ، كأن العالم بهذا الحضور جاء ليشارك دولة الإمارات احتفالاتها وفرحتها بإنجازاتها ونجاحاتها التي بدأت في الثاني من ديسمبر عام 1971.

منذ تأسيسها اعتادت دولة الإمارات على أن تقدم للعالم دروساً وفوائد جديدة في كل عام، وفي هذا اليوم تختتم عاماً مضى تحققت فيه الكثير من الإنجازات والنجاحات وتبدأ سنة جديدة مليئة بالأحلام والطموحات، إلا أن ما يميز بداية السنة الإماراتية الجديدة (سنة 53 الإماراتية) أنها بدأت باستضافة أكبر حدث دولي يناقش قضايا المناخ (مؤتمر الأطراف - كوب 28).

ما تحقق خلال 52 عاماً يفوق الخيال والتوقعات، والإنجازات الإماراتية عديدة ومتنوعة وشملت المجالات كافة، هنا أود أن أقول إن من أهم الدروس التي قدمتها دولة الإمارات للحكومات والدول في العالم أجمع ورسالة خاصة للعرب، أنه إذا أردتم وعملتم تستطيعون تحقيق ما تحلمون به وتستطيعون التغلب على التحديات والصعاب، فالنموذج الإماراتي يثبت ذلك عملياً.

لكن السؤال المهم هو أين يكمن السر في نجاح النموذج الإماراتي؟ من وجهة نظري أن السر يكمن في النية الصادقة ووضوح الرؤية والإخلاص في العمل والتكاتف المجتمعي مع القيادة وثقته بها، لذا استطاعت دولة الإمارات من تحويل التحديات إلى فرص نجاح والعقبات إلى درجات للصعود والعلو.

لقد واجه القادة المؤسسون لاتحاد دولة الإمارات الكثير من الصعاب والتحديات، ونحن نحتفل في كل عام بعيد الاتحاد نستذكر جهودهم وتضحياتهم وإخلاصهم، إلا أن الملاحظ كأن هذه الصفات والسمات التي اتسم بها القادة المؤسسون ورثت وترسخت لدى أبناء الإمارات الذين يكافحون ويبادرون ويبذلون الجهد في العمل ويبحثون بأنفسهم عن التحديات للتغلب عليها ويسعون إلى إضافة المزيد من الإنجازات والنجاحات لرصيد دولتهم حباً ووفاءً لدولتهم وقادتهم.

لقد مرت دولة الإمارات بثلاث مراحل مهمة ومكملة لبعضها، المرحلة الأولى مرحلة التأسيس وهي مرحلة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم تلتها مرحلة التمكين مرحلة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وها نحن اليوم نعيش المرحلة الثالثة مرحلة الصعود نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المرحلة التي أعدت لها دولة الإمارات الخطط والبرامج الطموحة، بهدف الوصول إلى المستقبل، وقد أعلنت الدولة عن عدة استراتيجيات لذلك منها استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وعملت على تعزيز الوعي لدى الشعب بأهمية استشراف المستقبل والاستعداد له.

في المفهوم والفكر الإماراتي الاحتفال بعيد الاتحاد ليس نهاية سنة وبداية أخرى جديدة، بل هو الاحتفال بما تحقق من إنجازات والاحتفال ببدء انطلاقة جديدة مع سنة جديدة مليئة بالطموحات والأحلام والهدف هو تحقيق المزيد من الإنجازات وزيادة رصيد الإنجازات الإماراتي.

خلال هذا العام تحققت الكثير من الإنجازات نذكر منها، تتصدر دولة الإمارات 186 مؤشراً عالمياً، بالإضافة إلى تصدرها لـ430 مؤشراً إقليمياً، كذلك استطاعت أن تحافظ على مكانتها للعام التاسع على التوالي ضمن أهم عشرين دولة من كبار المانحين للمساعدات، كما أنها حققت عن طريق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي أطول مهمة لرائد فضاء عربي.

حيث قضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، أي أنه أكمل 4000 ساعة عمل في الفضاء قام خلالها بإجراء نحو 200 تجربة علمية، هذا الإنجاز يؤكد أهمية الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات في أبنائها من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة وتقديم الدعم والتشجيع وتوفير كل سبل النجاح لهم وتجهيزهم وتأهيلهم للمستقبل ومتطلباته.