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عيد الاتحاد الـ 52

12/1/2023 7:25:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الولاء للوطن خلق في فطرة الإنسان، وحب الوطن كالدين والعقيدة، يجري مجرى الدماء في العروق، الوطن هو كل شيء، هو الأمان والحضن والاستقرار والسعادة الدائمة، وهو أغلى ما يملك الإنسان.

في الثاني من ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، فانتشر الخبر سريعاً، وذاع صيته، ليعم جميع أقطار الوطن العربي والمنطقة جمعاء، هناك من بارك ودعم قيام الدولة، وعلى الجانب الآخر هنالك من شكك في نجاح هذه الدولة البكر، فخابت مساعيهم، وفشلت توقعاتهم.

اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين على قيام اتحاد دولة الإمارات نشاهد ونعيش الواقع، ونرصد تلك المنجزات المتسارعة، لتخط الإمارات موقعها في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وكرست مكانتها البارزة بين الدول، وأصبحت محط إعجاب العالم.

لقد حبا الله الإمارات بقيادة استثنائية وإنسانية حكيمة، قادت البلاد من التأسيس إلى مرحلة الرخاء والتقدم، خططت ورسمت واستشرفت المستقبل، تحدت الصعوبات، وحصّنت البلاد من المخاطر، وانفتحت على العالم، واستثمرت في كوادرها البشرية، والتحمت مع الشعب، لتصل بالبلاد إلى آفاق أوسع من التقدم والنماء والازدهار والتمكين.

البيت متوحد، والرؤية واضحة، والعمل دؤوب بالتميز والابتكار والإبداع، وما زال الطريق طويلاً، فالنظرة بعيدة، والطموح كبير، والمسيرة مستمرة نحو تحقيق المزيد من المنجزات، وحماية الوطن وصون مكتسباته.

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