مساعٍ أممية حثيثة لسلام شامل في اليمن

كثّف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبورغ، جولاته إلى عواصم المنطقة، بهدف الدفع نحو إبرام (اتفاق مبادئ) بين الحكومة الشرعية والحوثيين، يقود في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل للسلام.

وأفادت مصادر سياسية يمنية، بأن الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي في عواصم المنطقة هدفت إلى حشد الدعم الإقليمي لخطة السلام المقترحة، التي وضعها بالشراكة مع الوسطاء في الإقليم، التي تبدأ باتفاق مبادئ، لتنتهي بتوقيع اتفاق سلام شامل. ووفق المصادر، فإن النقاشات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة، شملت اتفاق مبادئ اقتصادي، وملف الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت أن غروندبورغ، والوسطاء، يأملون في إنجاز اتفاق مبادئ خاص بالقضايا الاقتصادية، والإنسانية، قبل نهاية العام الجاري، في حال لم يقدم الحوثيون على وضع عراقيل جديدة أمام هذه الجهود التي تشمل صرف رواتب الموظفين وفتح المنافذ والطرقات.

وكان مكتب المبعوث الأممي وزع بياناً في وقت سابق، ذكر فيه أنه بحث خلال جولته التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، بشأن تحسين الظروف المعيشية لليمنيين، والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام على الصعيد الوطني، واستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب غروندبيرغ عن تقديره للدعم السعودي لجهود الوساطة الأممية في اليمن، وأكد ضرورة استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لليمن على الطريق نحو السلام المستدام والمستقبل، الذي يلبي تطلعات جميع الرجال والنساء اليمنيين.

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