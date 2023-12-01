11 قتيلاً بهجوم إرهابي في العراق

لقي 11 مدنياً شرقي العراق حتفهم، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان داخل حافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قنّاص النار عليهم، كما أفاد، أمس، مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة إن إرهابيين نفذوا الهجوم.

استهدف الهجوم، الذي وقع أول من أمس، مدنيين في محافظة ديالى، خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح عن عشيرتهم، بحسب ما صرح لوكالة ((فرانس برس))، مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته.

وندد محافظ ديالى، مثنى التميمي، إثر الهجوم، بـ((عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية)). ودعا عبر ((فيسبوك))، القوات الأمنية إلى اتخاذ المزيد من الحيطة، والحذر، من الخلايا النائمة التابعة إلى ((داعش)).

وقال مصدر أمني ثانٍ، لـ((فرانس برس))، إن ((11 قتلوا، وأصيب 17 آخرون بجروح، إثر هجوم بعبوة ناسفة، تبعها هجوم مسلّح)) استهدف المدنيين الذين تجمّعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية بمنطقة المقدادية.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية بأن ((حافلة صغيرة استهدفت بعبوتين ناسفتين، أثناء العودة من تجمع انتخابي))، مضيفاً إن التفجير أعقبه ((إطلاق نار من قنّاص مجهول)). وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلاً، و13 جريحاً.

أتى الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الجاري، التي تتمتع بصلاحيات واسعة وتنتخب المحافظين.

يشار إلى أن تقريراً للأمم المتحدة، نشر في يوليو الماضي، ذكر أن ((عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم ((داعش))، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة)).

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