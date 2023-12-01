كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد جارتها الشمالية

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات جديدة على جارتها الشمالية، بسبب إطلاق الأخيرة، الأسبوع الماضي، أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.

وأدرجت وزارة الخارجية في سيئول، أمس، 11 كورياً شمالياً على القائمة السوداء، يتردد أن 5 منهم، بمن فيهم موظفون في وكالة الطيران والفضاء، التابعة لبيونغيانغ، على صلة ببرامج تطوير الأقمار الصناعية، والأسلحة، في بلدانهم. وبالتالي، فإن المعاملات المالية، غير المصرح بها، من قبل الكوريين الجنوبيين، مع أي من هؤلاء الأشخاص، محظورة في ظل تهديد بالملاحقة القضائية.

وتتهم ((الخارجية الكورية الجنوبية))، 6 كوريين شماليين آخرين، بالتورط في تطوير، وتنفيذ برنامج الصواريخ الباليستية. واعتماداً على تصميمها، يمكن أيضاً تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية.

وذكرت الوزارة أن سيئول اتخذت هذا الإجراء بعد التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا. إذ تبنت تلك الدول عقوباتها الخاصة ضد أشخاص، ومنظمات تعمل لحساب كوريا الشمالية. وتتهم الدول الأربع، بيونغيانغ، باستخدام تقنيات مرتبطة بشكل مباشر ببرنامجها للصواريخ الباليستية، العابرة للقارات، في إطلاق القمر الصناعي في 21 نوفمبر الماضي. إذ تحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار الصواريخ الباليستية.

يشار إلى أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية، تصاعدت بشكل كبير مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

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