-->

Saturday, 02 December 2023 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد جارتها الشمالية

12/1/2023 7:25:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات جديدة على جارتها الشمالية، بسبب إطلاق الأخيرة، الأسبوع الماضي، أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.

وأدرجت وزارة الخارجية في سيئول، أمس، 11 كورياً شمالياً على القائمة السوداء، يتردد أن 5 منهم، بمن فيهم موظفون في وكالة الطيران والفضاء، التابعة لبيونغيانغ، على صلة ببرامج تطوير الأقمار الصناعية، والأسلحة، في بلدانهم. وبالتالي، فإن المعاملات المالية، غير المصرح بها، من قبل الكوريين الجنوبيين، مع أي من هؤلاء الأشخاص، محظورة في ظل تهديد بالملاحقة القضائية.

وتتهم ((الخارجية الكورية الجنوبية))، 6 كوريين شماليين آخرين، بالتورط في تطوير، وتنفيذ برنامج الصواريخ الباليستية. واعتماداً على تصميمها، يمكن أيضاً تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية.

وذكرت الوزارة أن سيئول اتخذت هذا الإجراء بعد التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا. إذ تبنت تلك الدول عقوباتها الخاصة ضد أشخاص، ومنظمات تعمل لحساب كوريا الشمالية. وتتهم الدول الأربع، بيونغيانغ، باستخدام تقنيات مرتبطة بشكل مباشر ببرنامجها للصواريخ الباليستية، العابرة للقارات، في إطلاق القمر الصناعي في 21 نوفمبر الماضي. إذ تحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار الصواريخ الباليستية.

يشار إلى أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية، تصاعدت بشكل كبير مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01122023000110011019ID1107524127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث