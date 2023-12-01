لبنان والقرار الدولي «1701».. تلويح بـ«الفصل السابع»

أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي، المكلّف بملف الأزمة الرئاسية اللبنانية، جان إيف لودريان، أمس، زيارته الرابعة إلى لبنان، حملت مفارقة لافتة، تمثلت بكون الأزمة تراجعت في مراتب الأولويات، التي شهدتها لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والقيادات السياسية، لتتقدم عليها أخطار المواجهات، التي جرت على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، إلى حد بدأ معه البند الأول في مهمته هو التوغّل في تحريك القرار (1701)، وإنشاء منطقة آمنة (عازلة)، تهدف في ترسيمها إلى ضمان أمن إسرائيل.

وتوفير الاستقرار الذي يسمح لسكان المستوطنات بالعودة إلى مناطقهم، وفق تقديرات مصادر سياسية متابعة، توقعت عبر ((البيان)) أن هذا الطرح سيأخذ نقاشاً خلال الأيام المقبلة، ذلك من باب إعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية، سواء تحت سقوف الأمم المتحدة، أو في باريس، التي تتولّى النقاش الرسمي فيما يخص القرار الدولي المعني، كونها ناظرة القرار في الأمم المتحدة، أي ((حاملة القلم)) كما تصفها المفردات الدبلوماسية.

وبالتزامن مع ارتفاع منسوب الكلام عن أن قابل الأيام سيشهد زخماً من أجل تفعيل الـ(1701)، جنوباً، وفرض التقيّد به لبنانياً، كون بنوده ليست حبراً على ورق، كتبت السفارة الأمريكية في بيروت على ((إكس)): ((لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد الصراع إلى ما هو أبعد))، مؤكدة أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701) ((يشكّل عنصراً رئيساً في هذا الجهد)).

علماً بأن المنطقة الحدودية الممتدة لنحو 100 كيلومتر من ساحل البحر في منطقة الناقورة غرباً، وصولاً إلى مرتفعات شبعا شرقاً، خاضعة للقرار، الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يوم 11 أغسطس 2006، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية، بالإجماع، في اليوم التالي، وكان هدفه حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي، وبموجبه ينتشر آلاف الجنود التابعين لقوات الطوارئ الدولية ((يونيفيل)).

كان لافتاً كلام لودريان عن القرار (1701)، إذ طرح، بلا مواربة، عنواناً رئيساً لمهمته: تطبيق القرار، ولم يأتِ أبداً على ذكر أي تعديلات له، كما تردد. كذلك نقل عنه قوله أمام بعض من التقاهم، إن واجب السلطات اللبنانية تطبيق القرار الدولي، وإلا ((سيتم تطبيقه بالقوة))، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا المطلب يحمل في مضامينه 3 طروحات، وفق القراءات المتعددة.

وذلك بدءاً من أن يعمد لبنان إلى تطبيق الـ(1701) بإنهاء الوجود المسلّح، ضمن منطقة عمقها 30 كيلومتراً، لتكون منطقة عازلة، ومروراً بأن يتم تعديل القرار لتكون قوات ((يونيفيل)) أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، وصولاً للجوء إلى الفصل السابع لفرض تنفيذه بالقوة، علماً بأن طرح تعديل القرار (1701) قوبل بأول رد رسمي، عبر عنه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالقول: ((سنواجه أي محاولة لفرض تعديلات على القرار (1701)، الذي نتمسك به، بينما خرقته إسرائيل آلاف المرات)).

وإذ بدا واضحاً أن الدفع الفرنسي تضاعف لإعادة الوضع في الجنوب إلى مندرجات القرار الدولي (1701) توقفت مصادر سياسية مراقبة أمام تصاعد نبرة الدبلوماسي الفرنسي من الأخطار المحدقة بلبنان، في حال انزلاقه إلى حرب، إذ كان جازماً في تحذيراته بقوله لمن التقاهم:

((لا تلعبوا بالنار))، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ((البيان))، من كون القرار بات على المشرحة الدولية، بدليل ما يصل إلى المسؤولين اللبنانيين من رسائل، مباشرة، أو غيرها، تقضي جميعها بالدفع إلى تطبيق القرار من باب سحب كل المظاهر المسلحة في منطقة عازلة بعمق 30 كيلومتراً، علماً بأن هذا الدفع، الذي لابد له أن يتحوّل إلى حملة ضغط دولية، ترافق مع طروحات سبق للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، أن حملها إلى اللبنانيين، تتصل بتثبيت الحدود البرية.

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