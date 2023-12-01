تسخين على الجبهة الشمالية ومقتل لبنانية وابنها

أعلن الدفاع المدني اللبناني أمس، مقتل امرأة وابنها بقصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله استهداف جنود ومواقع إسرائيلية، مع تجدد التصعيد عبر الحدود بعد ساعات من انهيار هدنة غزة.

وقال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف محيط بلدتي كفر كلا والعديسة جنوبي لبنان، كما أفادوا بانفجار صاروخين اعتراضيين إسرائيليين في أجواء كفر كلا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخين في كريات شمونة بالجليل الأعلى، كما هاجم خلية بالقرب من منطقة زرعيت داخل الأراضي اللبنانية. وقد دوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومارغليوت. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في كريات شمونة منذ الهدنة المؤقتة في غزة، التي دامت 7 أيام. وذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام إسرائيلية أن السكان هرعوا للاحتماء بالملاجئ.

ومنذ بدء الحرب، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيداً متواصلاً بين ((حزب الله)) والقوات الإسرائيلية، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة.

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