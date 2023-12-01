«حرب غزة» تثير انقساماً بين بايدن وحزبه

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين لوضع بعض الاشتراطات على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب على غزة.

واكتسبت الدعوات الموجهة إلى البيت الأبيض لإعادة النظر في سياسة الدعم غير المشروط، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، زخماً منذ أن كتب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مقالة افتتاحية في صحيفة ((نيويورك تايمز))، داعياً إلى وضع شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وإجراء تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية.

وذكر تقرير لصحيفة ((بوليتيكو)) أنه إذا تحولت المحادثات الجارية حالياً في أروقة الكابيتول بين المشرعين إلى إجراء تشريعي حقيقي، فقد يجبر ذلك الرئيس جو بايدن على تخفيف تبنيه لموقف إسرائيل في حربها على غزة.

ويتبنى تيار التقدميين، أو ((اليساريين))، داخل الحزب الديمقراطي حالياً، موقفاً متعاطفاً رافضاً للهجمات الإسرائيلية، التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، ورغم تأييدهم دور بايدن في إنجاز اتفاق ((الهدنة المؤقتة)) للقتال في غزة، إلا أنهم يسعون إلى محاولة إقناع مزيد من زملائهم الديمقراطيين بالانحياز إلى ((حل عادل)) للفلسطينيين.

ويطرح هؤلاء مطلب ((وقف إطلاق النار)) لأجل غير مسمى، ويهددون بوضع ضوابط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، ويستعدون لمناقشة هذه المساعدات بعد عطلة الأعياد المقبلة، وعرقلة طلب الإدارة تمرير حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار.

ويستمر الإضراب عن الطعام، الذي بدأته مجموعة من أكثر من عشرين شخصاً، أمام البيت الأبيض، لـ((إجبار)) بايدن على مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار على الفور.

صحيفة ((واشنطن بوست)) قالت: ((إن بعض المعتصمين التزموا بالامتناع عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجاً على حرمان أهل غزة من الغذاء والدواء طيلة أسابيع)).

وكشف استطلاع رأي، أجرته جامعة كوينيبياك منتصف نوفمبر أن 41% من الناخبين الأمريكيين يرفضون إرسال الولايات المتحدة المزيد من الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة.

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