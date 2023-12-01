مفاوضات تحت النار لتجديد الهدنة

يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون المفاوضات حول الهدنة في غزة رغم استئناف القتال بالقطاع، وسط تنديد لعدم تمديد الهدنة.

وأكد البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مع استئناف الأعمال العسكرية مرة أخرى في القطاع.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ((نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة))، والرئيس جو بايدن سيظل منخرطاً في الجهود المبذولة لتحرير الأسرى وتمديد فترة الهدنة في غزة، لافتاً إلى أن ((فشل حماس في تقديم قائمة بالأسرى هو السبب في عدم تمديد الهدنة في غزة)).

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس ((أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة))، داعية ((الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لوقف القتال، بعد ما استأنف الجانبان العمليات العسكرية)).

وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أنه على الرغم من استئناف الأعمال العسكرية، إلا أن المحادثات لا تزال جارية لإحياء الهدنة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.

وقال مصدر لوكالة ((فرانس برس)) طالباً عدم كشف اسمه، إن ((المفاوضات مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل))، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وتواترت ردود الفعل تنديداً بعدم تمديد الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة ((حماس))، ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس انتهاء الهدنة بأنه ((أمر كارثي)) وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وحث تورك في بيان ((جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان)).

من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه ((موافقة على قتل الأطفال)).

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر الفيديو من غزة ((يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار)). وأضاف أن ((التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال)).

وأعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لاستئناف القتال في قطاع غزة.

ونشر غوتيريش على منصة ((X)) أنه يأسف وبشدة لعودة العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأضاف أن الانخراط في الأعمال القتالية يبرز أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف ((يظل الأمل حاضراً في إمكانية تجديد الهدنة الإنسانية، التي اتُّفق عليها سابقاً واستمرت لأيام عدة)).

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها ستبذل ما في وسعها من أجل تمديد هدنة غزة.

جاء ذلك في بيان لوزيرة الخارجية الألمانية، أمس، بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.

وقالت بيربوك: ((في هذه الدقائق، علينا عمل ما بوسعنا لاستمرار الهدنة، من أجل الرهائن الموجودين في الأنفاق منذ أسابيع، ومن أجل الذين يعانون وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بغزة)).

واستدركت: ((في حال لم تتم مكافحة الإرهاب، فإن إسرائيل لن تنعم بالسلام، وفي الوقت نفسه أمن إسرائيل لا يتحقق إلا عندما يكون لدى الفلسطينيين أمل بالمستقبل)).

وانتهى اتفاق الهدنة بعد أسبوع وتمديدات متعددة، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة.

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