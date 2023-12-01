روسيا تتقدم على كافة الجبهات في أوكرانيا

أعلنت روسيا، توسيع مناطق سيطرتها على كافة الجبهات الأوكرانية، في وقت قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب مع موسكو تمر بمرحلة جديدة، وسط تقديرات أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، تقدم جيش بلاده ((في كل الاتجاهات)) في أوكرانيا، وسط تركيز قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية. وقال إن روسيا ستجري تدريبات عسكرية بحرية تسمى ((أوشن 2024)) العام المقبل.

وقال شويغو: ((يتصرف عسكريونا بكفاءة وتصميم، ويشغلون موقعاً مواتياً أكثر، ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات))، مضيفاً إن قدرات الأوكرانيين القتالية ((تراجعت بشكل كبير)) بعد هجومهم المضاد غير المثمر خلال الصيف.

وأفاد شويغو بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد، الذي استمر 6 أشهر، أكثر من 125 ألف جندي، و16 ألف قطعة سلاح.

وصرح شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: ((خلال ستة أشهر، مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص، و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة))، بحسب ما أوردت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء.

وأضاف: ((مجموعات من القوات الروسية تلحق أضراراً نارية فعّالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية. نتيجة لذلك، انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير)).

ونوّه شويغو بأن التعبئة الكاملة في أوكرانيا، وإمدادات الأسلحة الغربية، وإدخال الاحتياطات، لم تغيّر الوضع. وتابع: ((هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية)).

وأكمل: ((سنواصل إجراء الدفاع، وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة)).

في المقابل، أعلنت كييف أن موسكو شنّت هجوماً ليلياً جديداً على جنوبي وشرقي أوكرانيا، واستخدمت 25 مسيّرة، وصاروخين. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن (( موسكو استخدمت بالإجمال صاروخين من طراز ((إكس 59))، و25 مسيّرة هجومية))، مؤكداً إسقاط 18 مسيّرة، وصاروخ، فوق المناطق الجنوبية.

ولم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجوم، الذي قال مسؤولون، إنه انطلق من جنوب غربي روسيا، وشبه جزيرة القرم، واستهدف، بشكل أساسي، شرقي وجنوبي البلاد.

وقال زيلينسكي، إن الحرب مع روسيا تمر بمرحلة جديدة، وسط تقديرات أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال، بعد هجوم أوكراني مضاد، خلال الصيف، أخفق في تحقيق النتائج المرجوة، بسبب النقص المستمر في الأسلحة، والقوات البرية.

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