انهيار هدنة غزة وإسرائيل تصعّد الغارات وتقتل 100 فلسطيني

في اليوم الـ56 من الحرب على غزة، عادت الحرب بشراسة، بعد انهيار الهدنة، حيث استأنفت إسرائيل هجماتها بعد انتهاء هدنة مؤقتة، دامت أسبوعاً.

وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، ما أدى إلى سقوط 100 مدني فلسطيني، وإصابة العشرات، حيث قصف الجيش الإسرائيلي ((200 هدف)) في غزة، وأصدر ((خريطة إخلاء))، معتبراً شرق خان يونس ((منطقة قتال خطيرة))، بينما أعلن إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة ((هاون)) في غلاف غزة.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد انهيار هدنة مؤقتة دامت أسبوعاً، وقصفت طائراتها بدءاً من السابعة صباحاً مناطق سكنية وأبراجاً على طول القطاع وعرضه، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة عشرات، على الرغم من أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة شهدت عملية تبادل الأسرى السابعة، بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينياً، بينهم 8 نساء من فلسطينيي 48، وكذلك 22 طفلاً، وذلك بعد إطلاق حركة ((حماس)) 8 إسرائيليين.

وفور انتهاء الهدنة المؤقتة، استقبلت مستشفيات غزة عدداً كبيراً من المصابين والضحايا بعد غارات إسرائيلية جوية وقصف مدفعي على شمال ووسط وجنوب غزة، بينما نشرت منصات إسرائيلية صوراً تظهر احتراق مركبة وتصاعد الدخان منها إثر سقوط صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة أدت إلى إصابة 5 جنود. كما قصفت الفصائل تل أبيب وبئر السبع وعقلان وأسدود.

قصف

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، إن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت منذ انتهاء الهدنة إلى 109 قتلى ومئات الجرحى. وقال شهود عيان إن الجرحى يتدفقون على المستشفيات المكتظة، بينما يقوم السكان بالتبرع بدمائهم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى سقوط أكثر من 30 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف طال منزلاً شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بينما وصل 80 قتيلاً إلى المستشفى المعمداني من جراء قصف على مدينة غزة، خصوصاً الشجاعية والزيتون. وأكد التلفزيون الفلسطيني أن إسرائيل قصفت سوق مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف ((أكثر من 200 هدف)) في غزة، منذ نهاية الهدنة. وقال في بيان: ((في أعقاب انتهاك ((حماس)) لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحاً، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح)).

ومع استئناف القصف، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة، تحدد مواقع مختلفة سيطلب من أهالي القطاع إخلاؤها لاحقاً، معتبراً شرق خان يونس ((منطقة قتال خطيرة))، وذلك بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة، وطلب أمريكي بتجنب قتل المدنيين.

وقبلها، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة ((X)): ((تمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق الإخلاء في قطاع غزة)). وأوضح أدرعي أنه تم تقسيم أرض القطاع إلى مناطق بحسب الأحياء المعروفة ((من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه لها عندما يطلب منهم ذلك)).

تبادل الاتهامات

وحمّلت ((حماس))، في بيان، إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب على قطاع غزة، بعد ((رفضها طوال ليل الخميس التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين، وفق ((رويترز)). وكانت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أفادت، ليل الخميس الجمعة، بأن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، وذلك بعد حديث هيئة الاستعلامات في مصر أن الوسطاء يضغطون نحو تجديد الهدنة ليومين إضافيين.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف عمليتها العسكرية على قطاع غزة بعد نهاية الهدنة.

وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير الأسرى والقضاء على ((حماس))، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً تهديداً للإسرائيليين.

وقال البيان، إن ((حماس)) انتهكت شروط الهدنة، لأنها لم تفِ بالتزاماتها بالإفراج عن جميع الأسرى من النساء، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 أسيراً إسرائيلياً، و240 معتقلاً فلسطينياً. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة، كما أتاحت دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

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