سعود بن صقر يستقبل وزير الخارجية الكوستاريكي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، الذي يزور البلاد حالياً.

ترحيب وبحث

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين الإمارات وجمهورية كوستاريكا في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين البلدين والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد الدكتور تينوكو، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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