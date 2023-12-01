ولي عهد أم القيوين: الثاني من ديسمبر يؤكد رسوخ المسيرة الاتحادية

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين أن الثاني من ديسمبر من كل عام يؤكد رسوخ المسيرة الاتحادية، خلال السنوات الماضية، والتي عم خيرها أرجاء البلاد، بما حققته من إنجازات تنموية، شملت مختلف نواحي الحياة، وفق رؤية واعية تستشرق آفاق المستقبل وتحديات العصر.

وقال سموه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين: إن الثاني من ديسمبر من كل عام يزيد اعتزازنا بالانتماء لإمارات الخير والعزة والعطاء، لنعبر بكل إعجاب عن هذه الإنجازات الكبيرة، التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتواصل المسيرة بخطى ثابتة وعزيمة صلبة ورؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في بناء الدولة الحديثة، وإرساء أسسها المتينة، والسير بها نحو أرقى مراكز التقدم والازدهار عالمياً.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: ((نجدد العهد والولاء للوطن والوفاء للقيادة الرشيدة للدولة، مؤكدين التفافنا حول راية هذه المسيرة مسيرة التقدم والازدهار، متضرعين إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية، وعلى قيادتها الرشيدة، وشعبها بالمزيد من العزة والتقدم والرقي.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وإلى شعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا بالخير والرخاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز