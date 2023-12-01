محمد الشرقي: مناسبة غالية لاستذكار إنجازات وطننا

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إن عيد الاتحاد الـ52 مناسبة غالية لاستذكار إنجازات وطننا في جميع المحافل.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة : ((بمشاعر الفخر والاعتزاز، نحتفل اليوم بالمناسبة الأغلى على قلوبنا، وبالتاريخ العظيم لوطننا، في عيد الاتحاد الثاني والخمسين نستذكر المبادئ الراسخة التي قام عليها اتحاد الإمارات المتين، وأسسه الثابتة في وجدان أبناء الإمارات، لتبقى امتداداً لماضي بلادنا، ونهجاً نسير عليه اليوم، وتحفظه الأجيال في المستقبل)).

وقال: ((في عيد الاتحاد الثاني والخمسين، نوثق ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات خلال مسيرة خمسة عقود من الزمن، تحققت بفضل الله، وقامت على سواعد أبناء الإمارات المخلصين، وعقولهم النيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائرين على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسين الأوائل لصرح الاتحاد، وبناة وحدتنا الوطنية، وراسمي ملحمة بلادنا في البذل والعطاء والعمل)).

وأضاف: ((نحتفل اليوم بما حققته الإمارات من رفعة وسيادة، وإنجازات خالدة لا تزال تسطر اسمها وأمجادها في المحافل العالمية، مؤكدين عزمنا ومواصلتنا مسيرة بناء الوطن، وازدهاره، والمحافظة على أصالة جذورنا وقيمنا الإسلامية والعربية، وحفظ إرث اتحادنا الغالي ومقدراته النفسية ومكتسباته الغالية.. إن هذه المناسبة، تاريخ يجدد عزمنا وعزيمتنا على مواصلة العمل في مسيرة التنمية الشاملة، والسير بخطى واثقة وطموحات استثنائية تعزز النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة على كل المستويات)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز