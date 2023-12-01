عبد الله بن سالم: بداية انطلاق مسيرة عامرة بالخير

أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن ذكرى عيد الاتحاد تمثل أعظم الأيام، وبداية انطلاق مسيرة عامرة بالخير والوحدة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد.

وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد 52: ((كل عام في هذا اليوم تعم مشاعر الاعتزاز كل بقعة من بقاع بلادنا، وترتفع الأعلام والرايات شامخة عالية، ترفرف في السماء بكل فخر وانتماء، احتفاء بهذه الذكرى، التي تمثل أعظم الأيام، وبداية انطلاق مسيرة عامرة بالخير والوحدة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد، وتتجدد ذكريات الأمس مقرونة بإنجازات الحاضر، وتطلعات المستقبل.

حيث يتدارس أبناء وطننا العبر والرؤية الثاقبة لرجال عظام، وضعوا أسس النجاح الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجمعوا على كلمة سواء، وتعاهدوا على البذل والعطاء، وعرفوا أن في الاتحاد قوة وإنجازاً، وفي التعاون والتآخي كل الخير والنماء، كل عام لابد لنا ولأبنائنا وبناتنا أن نحتفي بسيرة ومسيرة قادتنا الأوائل ممن تحملوا المسؤولية كاملة، ووضعوا الوطن المتحد الغالي نصب أعينهم حتى حقق كافة الإنجازات، التي نباهي بها، وتقودنا لمستقبل زاهر)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز