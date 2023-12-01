سعود بن صقر: الإمارات بقيادة أخي رئيس الدولة تسير على خطى الآباء المؤسسين

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الاتحاد حقق حلم شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار.

وقال سموه في كلمة له، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: ((الثاني من ديسمبر هي لحظة تاريخية، نقف فيها جميعاً بكل فخر واعتزاز لنستحضر ذكرى اتحاد دولتنا وعيدها الـ 52. هي مناسبة غالية على قلوبنا، نستذكر فيها بكل إجلال وإكبار مسيرة القادة المؤسسين، الذين أسسوا اتحاد دولتنا على قيم الحكمة والعدالة والمحبة، وأرسوا قواعد راسخة للأمن والرفاه والاستقرار لتحقيق تطلعات شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار.

وها نحن اليوم نسير على خطاهم، ونهتدي بمسيرتهم الحافلة بالنجاحات ورؤيتهم الحكيمة، لتستمر رحلة الاتحاد في تقدمها نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، ولنثبت للعالم أن الإمارات وطن التسامح والمحبة والسلام، وبلد الإنجازات الاستثنائية)).

و أضاف سموه: ((تسير دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، بطموحات تعانق السماء، ووفق نهج راسخ نحو التقدم والتطور المستدام، وتعزيز مكتسبات الاتحاد وإنجازاته التي تحققت، لتتبوأ دولتنا اليوم الريادة في العديد من المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم نموذجاً رائداً في النهضة التنموية الشاملة الهادفة إلى بناء الإنسان)).

وقال سموه: ((لا يسعنا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ 52 من قيام اتحاد دولتنا إلا أن نجدد العهد على المضي قدماً بروح الاتحاد وبقيم العمل والثوابت الوطنية، التي غرسها الآباء المؤسسون، وعلى مضاعفة الجهد والعطاء بتفانٍ وإخلاص، ليظل هذا الوطن شامخاً وآمناً، ويبقى اتحادنا قوياً ومنيعاً، نستمد منه قيم الانتماء والوحدة في حب الوطن، ومن تاريخه وتضحيات أبنائه العزيمة والإرادة الصلبة لرسم مستقبل مشرق حافل بالعز والفخر)).

واختتم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كلمته قائلاً: ((في هذه المناسبة أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العزيز والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن، والأمان، والتقدم، والازدهار)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز