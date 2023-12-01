«عيد الاتحاد».. نافذة على المستقبل

تتجدد في هذا اليوم الأغر، الثاني من ديسمبر، القيم والمثل الإماراتية العليا، التي وضعها الآباء المؤسسون، وفي طليعتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الاتحاد، ورافع أعمدته، ومشيد بنيانه، بتعاضد مع أخيه المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

لقد شكلت المأثرة الإماراتية الكبرى، التي تحل ذكراها الثانية والخمسون اليوم، لتعيد أعطر الذكريات، التي رصفت طريق التأسيس والبناء، واستقت من روح الإيثار، التي صنعت الاتحاد، التجربة الفريدة، التي تمثل واحدة من أفضل المشاريع الوحدوية في العالم، وأكثرها ثباتاً ورسوخاً، بحيث أثمرت دولة متينة الأركان، ومجتمعاً متعاضداً، يمثل بيتاً متوحداً بآماله وطموحاته، وبعمله وإنجازه، وقدرته على مواكبة العصر، والحفاظ على الهوية التاريخية في آن.

واليوم، في هذه المناسبة الجليلة تتجه عيون الإماراتيين ومحبي ثراها إلى القيادة الرشيدة، التي نهجت درب المثابرة، والعمل الجاد الدؤوب، الذي يضمن لدولة الاتحاد مزيداً من الإنجازات، وتحقيق فيض من النجاحات، في مجالات الحياة كافة، حتى باتت الإمارات مقيماً دائماً في المراتب الأولى على مؤشرات التنافسية وجودة الحياة.

ويستشعر الإماراتيون، اليوم، ومحبو الدولة من كافة بقاع العالم، حكمة القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويده البيضاء التي ترسم يوماً بيوم مسارات جديدة نحو التقدم والازدهار، وتأمين الرفاه والرخاء للمواطنين.

ومما يثلج الصدر هنا أن الدولة في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤية سموه وتوجيهاته، وبتعاضد مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في النماء، وتعزيز مكانة الإمارات على الصعد الإقليمية والدولية، وتكريسها مركزاً عالمياً لصنع المستقبل.

وبالتزامن مع هذه الذكرى يفتخر الإماراتيون بالإنجازات التنموية الاستثنائية، وبالمكانة التي باتت الإمارات تحتلها على خارطة الاقتصاد العالمي، ودورها الفاعل في السياسة الدولية، والسمعة العالمية التي تحظى بها، باعتبارها نموذجاً فريداً، يقدم أفضل الأمثلة على حكمة القيادة وجودة الإدارة، يتميز بمواكبته الحثيثة لمستجدات العصر.

وتتواصل إنجازات الاتحاد، وجهود القيادة الرشيدة، من بناء الدولة وتعزيز مكانتها، إلى بناء الإنسان وخلق أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على ريادة المستقبل، والإسهام في تشييد البنيان الإماراتي، الذي عماده الإنجاز والنجاحات متعددة المجالات.

وبموازاة تحقيق الطفرات التنموية الهائلة، التي ضمنت للإمارات ريادة عالمية في غير مجال، اتجهت عناية القيادة الرشيدة إلى بناء علاقات دولية وطيدة، تقوم على التعاون والشراكة لما فيه خير الإنسانية، وازدهارها وتعزيز قيم الأمن والاستقرار العالميين.

وإلى جانب النجاحات الكبيرة في إعلاء مكانة الإمارات وموقعها الريادي وجهة أولى ومفضلة أمام مجتمع الاستثمار العالمي تمكنت من بناء قطاعات اقتصادية جديدة وحديثة، تقوم على المفاهيم الجديدة في الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتوسيع مساحة الاقتصاد الثقافي والإبداعي، ودمج التقنيات الحديثة في الاقتصاد وقطاع الأعمال.

وفي ظل هذه النجاحات يأتي هذا اليوم ليمثل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، التي سجلت التزاماً وحرصاً على مبادئ التآزر والتعاون الراسخة، وتغتني بالجهود المباركة، التي بذلتها القيادة الرشيدة وتفانيها في العمل على رفعة الوطن، وبناء نهضته الشاملة، وكتابة اسمه بأحرف من نور في سجل الحضارة الإنسانية.

في هذا اليوم يجدد الإماراتيون عهود الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، ويمضون بعزيمة وثبات في مسيرة الاتحاد المباركة يثرونها بتحقيق أغلى الطموحات.

ويبقى ((عيد الاتحاد)) يوم فخر يستذكر فيه الإماراتيون تاريخهم والمسيرة الطويلة، التي قطعوها على طريق البناء والازدهار، ونافذة يطلون من خلالها على المستقبل المشرق، الذي يشيدونه بعقولهم وأيديهم.

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