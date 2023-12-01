رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يوهانيس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تواديرا.

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