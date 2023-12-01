منصور بن زايد: 2 ديسمبر انطلاقة مباركة لدولة فتية توحّدت حولها القلوب

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن يوم الثاني من ديسمبر 1971 الذي شهد بزوغ فجر اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على أيدي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، مثّل بداية حقبة تاريخية وانطلاقة مباركة لدولة فتية بعدما توحّدت الكلمة والإرادة، وتلاقت الأفئدة والقلوب حول قيادة سعت بكل إخلاص إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة على الدوام.

وأضاف: إن ذلك تحقق عبر ما تنعم به الدولة من استقرار وازدهار اقتصادي وعلاقات خارجية تمتدّ عبر قارات العالم، وما أسسته من شراكات إقليمية ودولية ناجحة قائمة على مبادئ الاعتدال والتعاون والاحترام المُتبادل، وتعزيز قيم التسامح والسلام والحوار، وتحقيق المصالح المشتركة. وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة:

في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً أتقدم بخالص التهنئة وأسمى آيات الولاء إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد سفينة الوطن وربانها، وهو يقود دولتنا بثقة نحو آفاق رحبة ملؤها المزيد من التقدم والازدهار ضمن نهضة شاملة في كل المجالات، تتواصل فصولها عاماً بعد عام، وفي إطار دولة شامخة قوي بنيانها، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورفع قواعدها المغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، داعين أن يتغمّد الله بواسع رحمته الراحلين من آبائنا المؤسّسين الذين أخلصوا لشعبهم، وتفانوا من أجل رفعة وطنهم. ونوه سموه بثمار المسيرة الاتحادية على مدى 52 عاماً وما أفرزته من إنجازات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية مشهودة، كلها تصب في صالح بناء الإنسان ليقوم بدوره في بناء الدولة وعملية التنمية المستدامة الشاملة وصون هويتها وثقافتها من أجل حاضر أكثر ازدهاراً وغد مشرق .

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