رئيس الدولة وملك ماليزيا يشهدان اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، توقيع اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة، و((هيئة تنمية الاستثمار الماليزية))، لوضع خريطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، تشمل محطات طاقة شمسية أرضية وعلى الأسطح.

ومشاريع طاقة شمسية عائمة، وطاقة رياح برية، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة. وتبادل الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ((مصدر))، وأرهام عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، كما جرى توقيع خمس اتفاقيات إضافية لتطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ماليزيا.

تطوير

وتشمل الاتفاقيات تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاواط في مناطق مختلفة بماليزيا، وتتضمن اتفاقية تطوير مشترك لمحطات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاواط بالتعاون مع شركتي ((سيتاغلوبال بيرهاد)) و((تيزا غلوبال))، واتفاقية تعاون مع شركتي ((تاداو إنرجي)) و((بي اس كيه)) لتطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة 2 جيجاواط.

ومذكرة تفاهم استراتيجية مع ((سيبراك ريسورسيز بيرهاد)) لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة واحد جيجاواط، واتفاق مبدئي مع ((مالاكوف)) لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط، ومذكرة تفاهم مع ((سيتاغلوبال بيرهاد)) وشركة ((تي ان بي رينوبلز)) لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط.وتجسد هذه الاتفاقيات التي وقعها الجانبان التزام ((مصدر)) بالمساهمة في دعم تطلعات ماليزيا وهدفها الطموح المتمثل في توليد 70 % من طاقتها من مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

شراكات

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة ((مصدر)): ((تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودفع جهود العمل المناخي، تسهم هذه الاتفاقيات التي تتزامن مع مؤتمر الأطراف COP28، في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي)).

وأضاف: ((تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، خاصةً أنها تقدم نموذجاً عملياً لالتزام دولة الإمارات من خلال شركة مصدر بتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية عبر دعم حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال منظم وذكي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي)).

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): ((لطالما ساهمت الشراكات الاستراتيجية في نمو أنشطة))مصدر)) وتوسيع نطاق مشاريعها المحلية والدولية لتغدو اليوم إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة ويعكس الإعلان اليوم عن عدد من الاتفاقيات مع شركات ماليزية بارزة رؤية ((مصدر)) في تحفيز التعاون البناء وعلاقات الشراكة المثمرة، وإننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع ماليزيا والمساهمة في توظيف إمكانات الطاقة المتجددة التي تتمتع بها من أجل تسريع جهود تحوّل الطاقة في البلاد)).

ومن جهته، قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: ((يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع ((مصدر)) خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة، ويعكس التزامنا المشترك في قيادة التغيير الإيجابي والعمل على تحقيق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

حيث ترتبط مصدر بشراكات وثيقة مع الشركات الماليزية الرئيسية التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، كما تواصل هيئة تنمية الاستثمار الماليزية جهودها في تعزيز الابتكار وتطبيق الحلول للحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزام الحكومة الماليزية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤيتها لتحقيق الحياد المناخي 2050)).

وأضاف: ((سنواصل جهودنا في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ماليزيا، وهذه الاتفاقية مع ((مصدر)) لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط هي خير دليل على طموحاتنا المستقبلية في مجال الطاقة المستدامة)).

وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى ((مصدر)) حيث قامت بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء. وفي فبراير 2023، دخلت ((مصدر)) قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة ((برتامينا جيوثرمال إنرجي)) الإندونيسية.

يذكر أن شركة ((مصدر)) قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

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