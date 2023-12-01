حاكم عجمان: ما ورثناه من الآباء المؤسسين إرث حضاري فريد

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن عيد الاتحاد يحل علينا ونحن نستذكر لحظات تاريخية فارقة، سطر حروفها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، رحمهم الله، الذين وحدوا الكلمة والإرادة، وعقدوا العزم على إنشاء كيان اتحادي، يحتضن وطناً واحداً، وشعباً ملتفاً حول قادته، تحت راية واحدة، إيماناً منهم بأن الاتحاد قوة وعزة وكرامة، يبني أساساً لا يميل ولا يضعف ولا يهتز.

وأضاف سموه، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، أن ما أورثنا إياه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وما تحقق من مكتسبات وطنية، في ظل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، هو إرث حضاري فريد، يتمثل في دولة يشار إليها بالبنان، تقف أمام العالم في المصاف الأولى، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وإنسانياً.

وفي ما يلي نص الكلمة.

يطيب لي بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن أتقدم بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات، بدوام الصحة والعافية والسعادة، إلى القيادة وإلى شعب الإمارات العزيز، راجياً المولى عز وجل، أن يديم علينا نعمة الأمان والرخاء، في ظل هذا الوطن الحبيب، وأن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبة الوطنية الجليلة، وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والرفاه.

يحل علينا عيد الاتحاد المجيد، ونحن نستذكر لحظات تاريخية فارقة، سطر حروفها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه- والآباء المؤسسون، رحمهم الله، الذين وحدوا الكلمة والإرادة، وعقدوا العزم على إنشاء كيان اتحادي، يحتضن وطناً واحداً، وشعباً ملتفاً حول قادته، تحت راية واحدة، إيماناً منهم بأن الاتحاد قوة وعزة وكرامة، تبني أساساً لا يميل ولا يضعف ولا يهتز.

إن ما أورثنا إياه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وما تحقق من مكتسبات وطنية، في ظل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان–طيب الله ثراه- هو إرث حضاري فريد، يتمثل في دولة يشار إليها بالبنان، تقف أمام العالم في المصاف الأولى، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وإنسانياً، وما كان ذلك يتحقق إلا بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم حكمة ونفاذ بصيرة أولئك القادة، الذين حولوا شتات المجتمع إلى دولة حضارية قائمة على مبدأ الوحدة والتآلف والتلاحم والتعاضد.

لقد أنعم الله عز وجل على هذا الوطن بقيادة حكيمة ورشيدة، وبخيرِ خلف لخير سلف، فها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يكمل مسيرة الاتحاد، التي أسسها زايد الخير، ومضى عليها خليفة بن زايد، ويسعى بجهوده المباركة إلى تسخير إمكانات الدولة، ليعيش أبناء الوطن في رخاء ورفاه وأمن وطمأنينة، وحفظ كرامة الإنسان أينما كان في شتى البلدان.

ونرى أثر هذا السعي المبارك، في محبة الشعب والتفاف أياديهم، وتهافت قلوبهم حول قادتهم، والعلاقات الطيبة والمصالح المتبادلة بين مختلف الدول، والإغاثات الإماراتية لكل المنكوبين والمحتاجين في شتى أصقاع العالم.

إن يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971، سيبقى دائماً ذكرى خالدة وعزيزة علينا، وعلى الأجيال القادمة، فهذا اليوم هو أهم ما سجلته ذاكرة الوطن، وسطرته بمداد من نور في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يرى رأي العين، والحقيقة بأن دولة نشأت منذ 52عاماً، قد أصبحت من أقوى دول العالم، وأهمها في حضورها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعلمي والمعرفي.

وفي جميع مجالات الحياة، حتى أضحت الإمارات نبراساً تتطلع إليه الأفئدة والقلوب، رغبة ولهفة في تحقيق الآمال السامية والغايات النبيلة المتطلعة إلى بناء أوطان تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقه في العيش بكرامة وأمان.

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