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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإنسان محور التقدم وروح الاتحاد

12/1/2023 7:25:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رئيس الدولة:

سياستنا دعم التعاون والسلام والحوار وتعزيز التضامن والعمل الجماعي

الإنسان أساس ومحور أي عمل حقيقي لصنع التقدم

الوحدة وائتلاف القلوب والولاء للوطن أسس صرح دولتنا الراسخة

نائب رئيس الدولة:

هدفنا دولتنا في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً

دولتنا سبّاقة في استيعاب الأبعاد المصاحبة لثورة المعلومات والاتصالات

ازدهار وطننا وسعادة شعبنا محور لكل رؤانا واستراتيجياتنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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