محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإنسان محور التقدم وروح الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
رئيس الدولة:
سياستنا دعم التعاون والسلام والحوار وتعزيز التضامن والعمل الجماعي
الإنسان أساس ومحور أي عمل حقيقي لصنع التقدم
الوحدة وائتلاف القلوب والولاء للوطن أسس صرح دولتنا الراسخة
نائب رئيس الدولة:
هدفنا دولتنا في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً
دولتنا سبّاقة في استيعاب الأبعاد المصاحبة لثورة المعلومات والاتصالات
ازدهار وطننا وسعادة شعبنا محور لكل رؤانا واستراتيجياتنا
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