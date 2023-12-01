محمد بن راشد: محمد بن زايد الأمين على حاضر الإمارات ومستقبلها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أنه وفي سياق استعدادنا للمستقبل استلهمنا من رؤية ((مئوية الإمارات 2071)) واستراتيجية ((نحن الإمارات 2031)) أن نكون المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، والمنظومة الحكومية الأكثر ريادةً وتفوقاً.

وأضاف سموه مخاطباً أبناء الوطن: أنتم روح الاتحاد وأنتم حاضره ومستقبله فقد عرفتكم أهلاً للمسؤولية تضعون وطننا في مقدمة أولوياتكم.

وأضاف سموه: في مستهل عامنا الاتحادي الجديد نتطلّع بثقة وتفاؤل لتحقيق هدفنا الثابت، وهو الوصول بدولتنا إلى مصاف دول العالم الأكثر تقدماً وازدهاراً وفاعلية، ومبعث ثقتنا وتفاؤلنا هو إيماننا بأننا نستطيع؛ نعم نستطيع بما نملكه من قدرات وإنجازات وخبرات ذاتية وكفاءات وطنية، وبما نحققه سنوياً من تقدُّم في كل جوانب التنمية المستدامة والتنافسية، وهو تقدم تشهد له المؤسسات الدولية ذات الاختصاص في مؤشراتها السنوية.

لقد بات الاستعداد للمستقبل من ثوابت عملنا، نستعد له بالرؤى والاستراتيجيات والخطط والمؤسسات المتخصصة. وفيما يلي نص كلمة سموه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبناء وبنات وطني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبارك لكم حلول يومنا الوطني الثاني والخمسين، وأدعو الله معكم أن يحفظ وطننا ويحقق آمالنا، ويديم علينا نِعَم الأمن والاستقرار والازدهار.

إن ذكرى قيام اتحادنا ودولتنا حافلة بالفضائل والمعاني النبيلة والدروس والعبر. وهي بمثابة جسر يصل حاضرنا بماضينا، ونافذة نطل منها على مستقبل نريده أكثر إشراقاً وتألقاً.

اليوم تظلل صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أرجاء وطننا، نراه في كل إنجاز حققناه، وفي كل تقدم أحرزناه؛ فالبناء لا يعلو من دون أُسُس متينة، وعمران البشر والحجر لا ينجح ويتحقق من دون رؤية صائبة، والنهر لا يجري من دون منبع غزير.

لقد أرسى الشيخ زايد وعضيده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حُكّام الإمارات، طيّب الله ثراهم جميعاً، أُسُس الاتحاد المتينة وقواعده الراسخة، وأطلقوا مسيرة التنمية الشاملة، وعلى نهجهم سار وارثو المجد والمسؤولية، لتتواصل المسيرة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأمين على حاضرها ومستقبلها، والحكيم في إدارة شؤونها، والساهر على توطيد أمنها واستقرارها وازدهارها. أسأل الله أن يحفظه ويسدد خطاه، ويحقق آماله، ويمكّنه من المضي قدماً بدولتنا وشعبنا إلى العُلا.

أيها المواطنون والمواطنات

في مستهل عامنا الاتحادي الجديد نتطلّع بثقة وتفاؤل لتحقيق هدفنا الثابت، وهو الوصول بدولتنا إلى مصاف دول العالم الأكثر تقدماً وازدهاراً وفاعلية. ومبعث ثقتنا وتفاؤلنا هو إيماننا بأننا نستطيع؛ نعم نستطيع بما نملكه من قدرات وإنجازات وخبرات ذاتية وكفاءات وطنية، وبما نحققه سنوياً من تقدُّم في كل جوانب التنمية المستدامة والتنافسية، وهو تقدم تشهد له المؤسسات الدولية ذات الاختصاص في مؤشراتها السنوية.

لقد بات الاستعداد للمستقبل من ثوابت عملنا. نستعد له بالرؤى والاستراتيجيات والخطط والمؤسسات المتخصصة، ونترك لأعمالنا وإنجازاتنا التحدث نيابةً عنّا.

وقد حرصنا منذ زمن بعيد على استشراف المتغيرات وتهيئة متطلبات التفاعل الإيجابي مع تحدياتها المنطوية دائماً على مخاطر وفرص، ولم يساورنا الشك لحظةً في قدرتنا على اغتنام الفرص وتحييد المخاطر، وهو ما مكننا من التكيّف مع المتغيرات وهكذا كانت دولتنا سبّاقة في استيعاب الأبعاد المُصاحبة لثورة المعلومات والاتصالات، وللصناعات الفضائية، وللطاقة النظيفة، وللثورة الصناعية الرابعة، وللذكاء الاصطناعي.

وفي سياق استعدادنا للمستقبل استلهمنا من رؤية ((مئوية الإمارات 2071)) واستراتيجية ((نحن الإمارات 2031)) بأن نكون المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، والمنظومة الحكومية الأكثر ريادةً وتفوقاً.

وقد اقتضى تحقيق هذه الأهداف إعادة هيكلة الوزارات، والهيئات المتخصصة، وتطوير التشريعات بما يوفر المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويعزز قدراتنا على مواكبة المتغيرات. ونتيجة لذلك أنجزنا هذا العام أكثر من 152 مشروعاً حكومياً واتحادياً في كافة القطاعات، وقطعنا شوطاً مهماً على طريق تحقيق هذه الأهداف. وعلى سبيل المثال تجاوزنا في العام الماضي كل الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا. وارتفع ناتجنا المحلي الإجمالي من 1,49 تريليون درهم سنة 2021 إلى 1,62 تريليون درهم سنة 2022.

ويقدِّر البنك الدولي نمواً في ناتجنا المحلي في العام 2023 بنسبة 3.4 بالمئة، وفي الناتج غير النفطي 4.5 بالمئة. أما حجم التجارة الخارجية غير النفطية فقد ارتفع إلى 2,23 تريليون درهم من 1,91 تريليون درهم العام 2021. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 بالمئة مسجلاً 22,73 مليار دولار.

كما حققنا تقدماً مهماً في مؤشرات التنمية والتنافسية الدولية، مثل مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التنمية البشرية، وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المواهب، والسياحة، ونمط الحياة النشط، والأداء البيئي، والأداء الحكومي والرقمي واللوجستي والثقة بالحكومة.

أيها المواطنون والمواطنات

تعلمون أن الهدف الأول الذي يتصدّر أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031) هو أن يكون مجتمعنا الأكثر ازدهاراً في العالم. والواقع أن هذا الهدف هو غاية بقية الأهداف، بل هو غاية سعى إليها آباء التأسيس وآباء التمكين. وسيظل ازدهار وطننا وسعادة شعبنا محوراً لكل رؤانا واستراتيجياتنا وخططنا ومشاريعنا، كما سيظل البوصلة التي تهتدي بها ميزانيات الاتحاد، والتي تخصص النسبة الأكبر من مصروفاتها للمنافع الاجتماعية.

وفي الاجتماعات السنوية الأخيرة لحكومتنا في شهر نوفمبر الماضي، أرسينا المبادئ العشرة التي تحدد مستقبل اقتصادنا، وكان في قلب هذه المبادئ، وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب نموذجنا الاقتصادي لتساهم بفعالية في القطاعات الاقتصادية كافة.

لقد قادت كوادرنا الوطنية، جيلاً بعد جيل، مسيرة التنمية في بلادنا، وبعقولنا وسواعدنا بنينا نموذجنا الإماراتي المتألق. وأنا متأكد أن أجيالنا الشابة ستواصل المسيرة وستنجح وستكون المحرك الفاعل في اقتصادنا حالياً ومستقبلاً. وقد وضعنا السياسات والبرامج الكفيلة بتزويد شبابنا وشاباتنا بأهم العلوم والمعارف، لتكوين جيل من الرواد والمبتكرين المسلحين بمهارات المستقبل والمؤهلين للتفاعل الإيجابي مع مستجداته ومتغيراته، والقادرين على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم.

أيها المواطنون والمواطنات

إن الوضع المتغير إقليمياً ودولياً يدعونا للتمسك أكثر بمبادئنا وثوابتنا، وتعزيز مصادر قوتنا الذاتية، وروابطنا مع الدول الشقيقة، وعلاقاتنا مع الدول الصديقة عبر العالم. وسوف نبقى أوفياء لما نؤمن به بأن المعضلات الكبرى التي تواجهها البشرية، سواء كانت أمنيّة أو اقتصاديّة، أو بيئيّة لا تُحل إلا بالعمل المشترك، وتجنُّب العنف، واعتماد الوسائل السلميّة لحل الخلافات، والسعي الجاد لتطبيق شعارات تعايش الحضارات والثقافات والأديان والأعراق.

أيها المواطنون والمواطنات

أنتم روح الاتحاد. وأنتم حاضره ومستقبله.

لقد عرفتكم أهلاً للمسؤولية، تضعون وطننا في مقدمة أولوياتكم، وتلبّون نداءه إلى حد الاستشهاد في سبيل حريته وعِزه وأمنه واستقراره. وقد أثبتم على مدار السنين كفاءتكم في مواكبة المتغيرات، متمثلين بـآبائكم وأسلافكم الذين تكيّفوا دائماً مع الظروف، وفي الوقت نفسه حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم في الانتماء والولاء والعطاء ومكارم الأخلاق.

وأحمد الله أن سيرة أسلافنا تتجدد في شبابنا وهم يصنعون الأقمار الصناعية ويبحرون في الفضاء، ويديرون محطات الطاقة النووية، ويتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي، ويجدّون ويجتهدون في كل مواقع العمل.

أجدّد تهنئتي لكم أبناء وبنات وطني بحلول الذكرى الثانية والخمسين لقيام اتحادنا، وأهنئ معكم أخي صاحب السمو رئيس الدولة وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات.

وفي هذا اليوم الأغر أتوجه بالتحية والتقدير لكوادرنا في القطاع الحكومي ولكل منسوبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأجهزة الحماية المدنية، مقدراً إخلاصهم وحرصهم على أداء واجباتهم بكفاءة وإتقان.

وأختم بما بدأت به؛ دعوة المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه مرضاته، وأن يحفظ وطننا، ويحقق آمالنا، ويديم علينا نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نائب رئيس الدولة:

ذكرى قيام اتحادنا ودولتنا حافلة بالفضائل والمعاني النبيلة والدروس والعبر

هدفنا الوصول بدولتنا إلى مصاف دول العالم الأكثر تقدماً وازدهاراً وفاعلية

مبعث ثقتنا وتفاؤلنا إيماننا بأننا نستطيع بما نملكه من قدرات وإنجازات

الاستعداد للمستقبل من ثوابت عملنا نستعد له بالرؤى والاستراتيجيات

لم يساورنا الشك لحظةً في قدرتنا على اغتنام الفرص وتحييد المخاطر

دولتنا سبّاقة في استيعاب الأبعاد المُصاحبة لثورة المعلومات والاتصالات

استعداداً للمستقبل قمنا بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات المتخصصة

أنجزنا 152 مشروعاً حكومياً واتحادياً في كافة القطاعات

ارتفع ناتجنا المحلي الإجمالي إلى 1,62 تريليون درهم 2022

حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 2,23 تريليون درهم

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