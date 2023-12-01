وزير برتغالي: نتطلع للحصول على اتفاق متكامل في COP28

أكد جواو كرافينيو، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، أهمية انعقاد ((cop28)) في وقت يحتاج فيه العالم للعودة إلى المسارات الصحيحة لحماية المجتمعات والكوكب من تداعيات القضايا المناخية والبيئية.

وقال كرافينيو: إنه يجب على العالم إيجاد التوازن لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

ولفت إلى دور ((cop28)) بالسعي إلى تحقيق المستهدفات العالمية قائلاً: مؤتمر الأطراف هو المثل الأقرب للخطط المثالية التي يجب العمل عليها، ونحن نحتاج إلى الضغط بقوة للحصول على اتفاق متكامل في ((cop28)).