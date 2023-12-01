وزير برتغالي: نتطلع للحصول على اتفاق متكامل في COP28

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد جواو كرافينيو، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، أهمية انعقاد ((cop28)) في وقت يحتاج فيه العالم للعودة إلى المسارات الصحيحة لحماية المجتمعات والكوكب من تداعيات القضايا المناخية والبيئية.
وقال كرافينيو: إنه يجب على العالم إيجاد التوازن لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
ولفت إلى دور ((cop28)) بالسعي إلى تحقيق المستهدفات العالمية قائلاً: مؤتمر الأطراف هو المثل الأقرب للخطط المثالية التي يجب العمل عليها، ونحن نحتاج إلى الضغط بقوة للحصول على اتفاق متكامل في ((cop28)).
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