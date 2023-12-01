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وزير برتغالي: نتطلع للحصول على اتفاق متكامل في COP28

12/1/2023 7:25:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جواو كرافينيو، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، أهمية انعقاد ((cop28)) في وقت يحتاج فيه العالم للعودة إلى المسارات الصحيحة لحماية المجتمعات والكوكب من تداعيات القضايا المناخية والبيئية.

وقال كرافينيو: إنه يجب على العالم إيجاد التوازن لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

ولفت إلى دور ((cop28)) بالسعي إلى تحقيق المستهدفات العالمية قائلاً: مؤتمر الأطراف هو المثل الأقرب للخطط المثالية التي يجب العمل عليها، ونحن نحتاج إلى الضغط بقوة للحصول على اتفاق متكامل في ((cop28)).

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