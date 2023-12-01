منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي أمير قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى البلاد أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، وكان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى 12 ديسمبر الجاري.
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