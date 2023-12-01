منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي أمير قطر

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى البلاد أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، وكان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي حتى 12 ديسمبر الجاري.