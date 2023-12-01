منصور بن زايد: التواصل والتعاون طريقنا للتغلب على التحديات المشتركة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن دولة الإمارات تسعى إلى عالم يسوده السلام والتعاون.

وقال سموه في كلمة له خلال مشاركته في القمة العالمية للعمل المناخي: ((نرحب بكم في الإمارات.. البلد الذي يشكل عالماً في دولة.. تختصر أجمل ما في العالم.. وتطمح وتسعى إلى عالم يسوده السلام والاستقرار والاستدامة)).

وأضاف سموه: ((نفخر بأننا نستضيف العالم في هذه القمة العالمية للعمل المناخي وبشراكاتنا وعلاقاتنا واستثماراتنا في مجال التغير المناخي والبيئة)).

وفي ما يلي نص كلمة سموه خلال القمة العالمية للعمل المناخي:

((أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

معالي الأمين العام للأمم المتحدة..

الحضور الكريم..

نرحب بكم في الإمارات.. البلد الذي يشكل عالماً في دولة.. عالم يختصر أجمل ما في العالم.. ويطمح ويسعى إلى عالم يسوده السلام والاستقرار والاستدامة.

نجتمع اليوم لنعمل من أجل الغد ونتعاون اليوم من أجل أجيال المستقبل.

يعلمنا التاريخ أن من سبقونا تعاونوا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم.. لأن نجاح البشرية في وقتها الحاضر ما كان إلا نتيجة للتعاون العلمي.. والتواصل الثقافي والتبادل المعرفي الذي تطور عبر آلاف السنين بين مختلف الشعوب والدول.

باسم شعب الإمارات نؤكد أننا جادون في العمل من أجل المناخ.. فنحن أول دولة تعلن الحياد المناخي في المنطقة بحلول عام 2050.

ولدينا استراتيجية بـ 163 مليار دولار لتنويع مصادر الطاقة.. والتحول نحو طاقة نظيفة ومتجددة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لدعم الحلول المناخية والعمل المناخي العالمي.. لدينا فريق عمل حكومي متميز يقود أجندتنا وسياساتنا ومشاريعنا في العمل المناخي..

ونفخر اليوم بأننا نستضيف العالم في هذه ((القمة العالمية للعمل المناخي..)) ونفخر أيضاً بشراكاتنا وعلاقاتنا واستثماراتنا في مجال التغير المناخي والبيئة والتنوع الغذائي في 106 دول حول العالم..

الحضور الكريم..

نكرر ترحيبنا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة..

ونكرر التزامنا الجاد في العمل من أجل كوكب الأرض..

ونكرر رسالتنا المعلنة والواضحة بأن التواصل والتعاون بين الدول والثقافات والحضارات هو الطريق للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.. لأن الجميع مسؤول عن الجميع..

شكراً لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).