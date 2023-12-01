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حمدان بن محمد: رؤية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا هدفها تحفيز تحرّك عالمي لتحقيق مستقبل مستدام

12/1/2023 7:25:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش الاستقبال الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)).

ترحيب

وأكد سموه خلال اللقاء بالغ ترحيبه بالملك تشارلز الثالث، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مثمّناً مشاركته المهمة في أعمال مؤتمر الأطراف، منوّهاً سموه بجهود الملك تشارلز الثالث في مجال العمل المناخي، وحرصه على دعوة العالم للتحرك من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية سواء على الصعيد البيئي، ومن ثم على المستوى الاقتصادي، مؤكداً سموه تطابق وجهات النظر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا الشأن، في ضوء رؤية مشتركة هدفها تحفيز تحرك عالمي فعّال لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من شأنها تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

كما التقى سمو ولي عهد دبي عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28، خلال الاستقبال الرسمي الذي تم تنظيمه أمس للترحيب بالملوك ورؤساء الدول والحكومات وقيادات الهيئات والمنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بجميع ضيوف الدولة، وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من هذا التجمّع العالمي الذي يُعد الأهم في مجال العمل المناخي.

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