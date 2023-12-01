رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ((حفظه الله)) وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، أمس، إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز فرص الترويج البيئي الطوعي من قبل مختلف المنظمات والأفراد، فيما تتمثل فكرتها في تشجيع الإجراءات البيئية الاستباقية من قبل المتطوعين التي تتجاوز المتطلبات القانونية، مما يجعلها بسيطة ومقبولة عالمياً وبالتالي تشجع المشاركة على نطاق واسع في تخضير الكوكب.

وسيتم إطلاق منصة على شبكة الإنترنت تضم السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، ودراسات حالة وندوات عبر الإنترنت وغيرها من الإجراءات المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال حضوره فعالية إطلاق المبادرة عن تقديره لمبادرة الهند وأهميتها في دعم البيئة وتوفير منصة عالمية للحوار والتعاون حول الحلول المناخية التي تخدم الهدف العالمي المشترك في التصدي لمخاطر تغير المناخ.