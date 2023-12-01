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محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية وتحديات المناخ مع قادة الدول المشاركة في «COP28»

12/1/2023 7:25:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، وذلك في مقر المؤتمر في مدينة ((إكسبو دبي)).

وبحث سموه خلال هذه اللقاءات مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وأولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وإلكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وإيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، وخاصة التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرقت المباحثات إلى تحديات العمل المناخي الدولي وأهمية ((COP28)) في تعزيزه ودفعه إلى الأمام من خلال التعاون والعمل الجماعي بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة. وأعرب رؤساء الوفود خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

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