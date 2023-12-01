حمدان بن محمد: دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيّر المناخي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الحفاظ على البيئة والعمل على حماية وإكثار الحياة الفطرية وتعزيز تنوعها من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وهو ما تؤكده المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تولي دبي لأهدافها أهمية كبيرة، لارتباط هذه القضية ارتباطاً جوهرياً باستمرارية حياة الإنسان ونوعيتها، وبما تستدعيه من مضاعفة الجهود ومضافرتها لإطلاق المشاريع النوعية وتبنّي وتشجيع أفضل الممارسات التي تضمن سلامة البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق دبي مشروع ((مشدّ دبي))، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، في إطار مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها مدينة مستدامة، ونموذجاً للوعي بأهمية الحياة الفطرية والعمل على حمايتها وإكثارها.

مستقبل مستدام

وقال سمو ولي عهد دبي: ((دبي تعي أهمية البيئة الطبيعية ولا تدخر جهداً في الحفاظ عليها وإثرائها كأولوية لمستقبل مستدام للأجيال المقبلة.. لا شك أن ظواهر التغيير المناخي التي يتعرض لها العالم باتت تشكل ضغوطاً كبيرة على مختلف أشكال الحياة البحرية، ونحن حريصون على أن يكون لدبي دور ملموس في التخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي، بمبادرات تكفل استدامة مختلف أشكال البيئة الفطرية.

ومن أهمها الشعاب التي تعد من أهم مقومات حماية الحياة البحرية، فضلاً عما لها من أثر اقتصادي، إلى جانب دورها البيئي.. ويسعدنا أن ينطلق هذا المشروع الواعد من دبي كإضافة تدعم الجهود العالمية الساعية للحفاظ على الشعاب البحرية وزيادة انتشارها)).

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)) أمس: ((أطلقنا اليوم ((مشد دبي)) لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية بحجم يزيد على 400 ألف متر مربع وهو من الأكبر في العالم بمساحة 600 كيلومتر مربع.. دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.. حماية الحياة البحرية وتعزيز تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها وتنمية ثروتنا السمكية أهداف استراتيجية نبادر لتحقيقها اليوم لمستقبل آمن للأجيال المقبلة)).

مشروع طموح

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ستقود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، بالتعاون مع ((غرف دبي)) ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وشركة ((نخيل))، العمل على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح وما له من تأثير مباشر على زيادة المخزون السمكي وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين عمليات الصيد المستدام، وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة الفطرية البحرية.

ويأتي الكشف عن مشروع ((مشد دبي)) تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، في مدينة ((إكسبو دبي))، الذي تستمر أعماله حتى 12 ديسمبر الجاري، إذ يؤكد المشروع التزام دبي ومن خلال مبادرتها النوعية ((دبي تبادر)) للاستدامة بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، وسعيها الحثيث لتعزيز مكانتها العالمية بوصفها نموذجاً للمدن المستدامة.

ويمتد مشروع ((مشد دبي)) الضخم على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لإمارة دبي، بينما يبلغ حجم هذه الشعاب نحو 400 ألف متر مكعب، مع القدرة على امتصاص أكثر من 7 ملايين طن من الكربون سنوياً، وإضافة إلى ذلك، يؤدي المشروع دوراً محورياً في تعزيز بيئة الشعاب البحرية، وحماية السواحل، وزيادة التنوّع البيولوجي البحري على طول الشواطئ في دبي.

نهج مبتكر

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة ((نخيل)): ((يأتي مشروع ((مشد دبي)) ليؤكد التزام الإمارة تجاه حماية النظم البيئية البحرية المحيطة بها وإثراء المجتمعات وأنماط عيشها بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الوفيرة للأجيال القادمة.

ونحن في ((نخيل)) فخورون بأن نكون شركاء لنهج مبتكر في الحفاظ على البيئة والمساهمة في استدامة دبي)). وأضاف معاليه: ((يمثل تطوير مشروع ((مشد دبي)) دليلاً ملموساً على تماهي المبادرات المستدامة وانسجامها التام مع مسيرة التنمية الاقتصادية، سيّما وأنه سيعزز موقع دبي وجهة استثمارية رائدة في وقت تمضي فيه قدماً تجاه تحقيق مستهدفات خطة دبي الاقتصادية D33)).

أفضل مدينة







من جانبه، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((يتماشى مشروع ((مشدّ دبي)) مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أنه يؤكد التزامنا بإيجاد التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، وسيسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)).

وأضاف: ((يعكس المشروع أهمية المحافظة على الإرث البحري لتعزيز ازدهار دبي وسمعتها بوصفها وجهة سياحية مسؤولة. ونحن بدورنا نتعاون مع شركائنا والأطراف المعنية من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة لوجهتنا تماشياً مع أهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي انطلق في دبي خلال عام الاستدامة الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 2023)).

وستكون لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، الشريك المؤسس الرئيسي لمشروع ((مشدّ دبي))، المسؤولة عن مختلف الجوانب الفنية لتعزيز الثروة السمكية والصيد المستدام.

أمن غذائي







وفي السياق، قال اللواء أحمد محمد بن ثاني، رئيس لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي: ((إن المشروع سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستمرارية مهنة الصيد على أسس مستدامة من خلال تذليل العقبات على الصيادين، وتسهيل عمليات الصيد من خلال توفير بيئة جاذبة للأسماك على مسافات قريبة من الساحل وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيد، فضلاً عن أثره في زيادة كميات الأسماك التجارية ووفرتها)).

وقد قامت اللجنة بإطلاق مشروع تجريبي للتأكد من فاعلية إكثار الشعاب، حيث تم إطلاق المرحلة التجريبية بعد أن تم الاطلاع على أفضل الممارسات بإحدى الدول الرائدة في هذا المجال.

واستمرت التجربة لمدة عامين تم من خلالها قياس فاعليتها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قياس المخزون السمكي بتقنيات متطورة وباستخدام نظام مسح ثلاثي الأبعاد لمعرفة كميات وأنواع الأسماك الموجودة في موقع التجربة، ووفقاً للمعطيات الأولية، حيث أظهرت النتائج زيادة في عدد الأسماك ونمواً ملموساً للأحياء البحرية.

خطط تنموية

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:

((بالتوازي مع مساعي دولة الإمارات ضمن خططها التنموية الطموحة، نبذل جهوداً لتطوير دور الاقتصاد الأزرق باعتباره متطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوّع البيولوجي، ودعم الاقتصاد الوطني عبر مختلف الأنشطة، مثل صيد الأسماك والسياحة الساحلية وتأهيل الموائل البحرية)).

مشيراً إلى ضرورة التركيز على الفرص المتاحة في الجوانب والمجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الجزرية النامية والدول الساحلية مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية تماشياً مع جهود دولة الإمارات الرامية للحفاظ على الموارد البحرية ضمن أولويات السياسات الوطنية لضمان مستقبل مستدام قادر على التكيف مع الظواهر البيئية المختلفة.







من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((إن إطلاق مشروع ((مشد دبي)) يعكس التزام الإمارة بترسيخ أسس الاستدامة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر))، معتبراً أن دبي من خلال هذا المشروع الحيوي ترسّخ مكانتها وجهة للقطاعات المستدامة التي تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والسياحة البيئية.

وأكد لوتاه أن دبي تصنع مستقبلاً مشرقاً لقطاعاتها الاقتصادية من خلال ربط مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالأهداف البيئية المستدامة.

مشدداً على أن مشروع ((مشد دبي)) يرسخ هذا الالتزام، ويوفر بيئة محفزة تدعم قطاع الثروة السمكية، ويروّج للإمارة بوصفها مدينة صديقة للبيئة بجانب سمعتها بوصفها عاصمة عالمية للأعمال، وهو ما يدعم جهود غرف دبي لجذب الاستثمارات والشركات العالمية المتخصصة بحلول الاستدامة إلى الإمارة.

أربع مراحل

وتنقسم آلية تنفيذ مشروع ((مشد دبي)) إلى أربع مراحل، لكل منها دور بيئي يسهم في نجاحه، بينما ستبدأ المرحلة الأولى في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال إطار زمني مدته أربع سنوات.

وجاء اختيار نموذج العمل على مراحل بهدف ضمان نجاح المشروع في إنشاء منظومة بحرية جديدة، وحرصاً على تنفيذ أجندة مبادرة ((دبي تبادر)) لتعزيز الممارسات المستدامة، وهو ما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات الاستدامة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الأمر الذي يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية البيئية والابتكار.

وسيتم العمل على تنفيذ أهداف المشروع من خلال نهج شامل، فمن المنظور البيئي يحقق المشروع استدامة البنية التحتية البحرية، ليصبح مركزاً مفعماً بالحياة البحرية، وموطناً لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية، بما فيها الإسفنج، والمحار، وسرطان البحر، ونجم البحر.

وقنافذ البحر، وأنواع مختلفة من الأسماك، التي تعيش في بيئة الشعاب المرجانية القريبة، لتسهم بأداء دور محوري في مكافحة آثار تغير المناخ على الخليج.

فرص عمل

ولمشروع ((مشد دبي)) تأثير اجتماعي واقتصادي أيضاً إلى جانب الفوائد البيئية؛ إذ يخلق فرص عمل ويعزز جاذبية السياحة والأنشطة الترفيهية البحرية، كما يوفر المصادر المستدامة للغذاء بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ذلك، يحافظ على الثقافة المحلية ويحتفي بها، ويجذب الاستثمارات ويعزز التعاون والشراكات بين الشركاء.

يُذكر أن مبادرة ((دبي تبادر)) التي يأتي مشروع ((مشدّ دبي)) في إطارها، كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أطلقها في فبراير 2022، ونجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 15.5 مليون قارورة منذ إطلاقها، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية الواسعة في تحقيق أهداف المبادرة، والدعم الكبير الذي حظيت به من الشركاء، ومساهمة القطاعين العام والخاص.

يُشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية وتعتبرها من أولوياتها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات 2019 – 2030، والهادف إلى زيادة المخزون السمكي للدولة والحد من آثار الصيد الجائر على البيئة البحرية في دولة الإمارات.