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تعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز التحكيم الخليجي

12/1/2023 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور المهندس كمال عبد الله آل حمد، مع وفد من محاكم مركز دبي المالي العالمي، التعاون المشترك، بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، في ما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري، وإجراءات المحاكم، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال استقباله القاضي شملان عبد الرحمن الصوالحي، قاضي محكمة الاستئناف، ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والأستاذ أحمد عبد الرحمن الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية، ومكتب رئيس المحاكم بالمركز، وذلك في مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي بالبحرين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية.

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