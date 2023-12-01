مطار دبي يؤكد مكانته وجهةً صديقةً لأصحاب الهمم

تحتفل مطارات دبي بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج ((نرى العالم بمنظور مختلف)) قبيل اليوم العالمي لأصحاب الهمم الموافق في الثالث من ديسمبر الجاري.

وقد نجح البرنامج، الذي يمتد عامين وتم تطويره بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، في إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة لإنشاء بيئة أكثر شمولاً ضمن مرافق مطار دبي الدولي DXB، وبما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة لترسيخ مكانة دبي لتكون واحدة من بين أكثر المدن الصديقة لأصحاب الهمم على مستوى العالم، وإنشاء مجتمع وبيئة داعمة ترحب بجميع المسافرين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الخفية.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: ((في الوقت الذي نحتفل فيه بنجاح هذا البرنامج الشامل، لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر والتواضع حيال مستوى التأثير والقيمة الإيجابية الذي يقدمها هذا البرنامج لضيوفنا المسافرين. وبدورنا نحرص في مطارات دبي على مواصلة العمل لتوفير بيئة يشعر فيها كل شخص بأنه مرحب به بغض النظر عن قدراته وإمكاناته)).

ويتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات المخصصة، مثل إطلاق تطبيق تخطيط رحلة السفر الذي يوفر دليلاً مرئياً للمسافرين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الخفية للتنقل في أنحاء المطار بكل سلاسة. ومن خلال ((قلادة عباد الشمس)) يتم تحديد المسافرين من أصحاب الهمم، لمساعدتهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى الممرات والمسارات المناسبة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد لإعطائهم الأولوية في استكمال إجراءات السفر بما في ذلك تسجيل الوصول وبوابات التفتيش وأولوية الصعود إلى الطائرة.

كما تم إطلاق برنامج تدريب وتوعية لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الخفية، والذي يستهدف 33 ألفاً من موظفي المطار الذين يمثلون العديد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز معرفتهم وفهمهم للإعاقات الخفية وغير الخفية. وإضافة إلى ذلك، يُعدّ توفير مواقف السيارات المجانية ساعتين والمساعدة المتخصصة عند نقاط الجمارك والهجرة، وسيارات الأجرة المخصصة وخدمات الكرسي المتحرك من الجوانب البارزة التي تؤكد التزام مطارات دبي الارتقاء بجودة السياحة وجعلها في متناول الجميع.

وأثنت سافيتا، والدة إيشان عكاش، إحدى الطالبات في مركز دبي للتوحُّد، على التأثير الإيجابي للمرافق الخدمية في مطار دبي الدولي. وقالت: ((يواجه أصحاب الهمم العديد من التجارب عند السفر، وفي كثير من الأحيان يكون من الصعب عليهم التعبير عما يشعرون، وبالتالي يصابون بالقلق الذي بدوره قد يؤدي إلى قيامهم بسلوكيات قد تكون غير مفهومة أو سارة لمعظم الناس، ولذا يُعدّ من الضروري توفير منطقة حسية هادئة ومخصصة لهم حيث يمكنهم تنظيم احتياجاتهم الحسية. وفي الحقيقة أنا مندهشة من مستوى الاهتمام العالي من قبل مطارات دبي في هذا الشأن ومستوى الوعي والمعرفة والتفاني لدى موظفيهم حيال فهم احتياجاتنا.

وبرأيي الشخصي أن هذا هو المعيار الذي يجب على العالم اتباعه. وحقيقة أن تجربتنا في استكمال إجراءات السفر عبر مطار دبي الدولي، مثل تسجيل الوصول وتسلم الأمتعة والعبور من بوابة الصعود إلى الطائرة، فاقت توقعاتي)).

وعززت الشراكات الأخيرة مع مركز دبي للتوحُّد، والحصول على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحُّد، والحصول على اعتماد تحسين إمكانات الوصول من مجلس المطارات الدولي، التزام مطارات دبي توفير تجربة سفر آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع.

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