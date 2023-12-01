«الدار العقارية» تستحوذ على «لندن سكوير» بمليار درهم

أكملت شركة ((الدار العقارية)) الإماراتية الاستحواذ على شركة التطوير العقاري ((لندن سكوير)) ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار).

وأعلنت ((الدار العقارية)) في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الصفقة هي ((أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها، وتنويع مصادر إيراداتها، وتعزيز فرص تكامل الأعمال، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة)).

وذكرت الشركة أن استحواذها ((على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة، مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما أن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة من النمو لكلتا الشركتين، وستوفر فوائد في الاتجاهين مما يحقق تأثيراً إيجابياً للمجتمعات، ويجلب فرصاً جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة. ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما، وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية لندن سكوير للاستحواذ على الأراضي بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن)).

وتوقعت ((الدار العقارية)) أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظراً لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم، ما يعادل نحو 4.15 مليارات جنيه إسترليني.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ((إن استحواذنا على لندن سكوير يشكل أول استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي والتي أعلنا عنها مؤخراً، إذ نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة. وبالنظر إلى التكامل الكبير بين عملياتنا، سنوظف نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة ونهجنا المتشابه في بناء وتنفيذ المشاريع السكنية ونقل خبرات الدار المتميزة إلى سوق العقارات البريطاني لنبني قاعدة قوية لنا خارج المنطقة، ونواصل اغتنام الفرص الممكنة لتوسيع حضورنا دولياً)).

وقال آدم لورانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((لندن سكوير)): ((يمثل استحواذ الدار العقارية على لندن سكوير خطوة مهمة بالنسبة لنا وبداية فصل جديد في قصة نجاحنا. فالدار شركة عريقة تتمتع بسمعة قوية وإمكانات استثنائية ولديها معرفة وخبرة طويلة في القطاع العقاري، مما يتيح فرصة أكبر أمام لندن سكوير للنمو وتوسيع حضورها في سوق لندن الكبرى وجنوب شرقي إنجلترا عموماً)).

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