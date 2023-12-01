مطار هيثرو.. رحيل في التوقيت المناسب

حينما تتحدث إلى اللندنيين الذين يستمتعون بالسفر سيكون مطار هيثرو من بين أكثر الأشياء التي تُزعجهم، فلَدى مُعظمهم قصة ما عن أمتعة مفقودة أو تأخير، أو ما شابه. ومع ذلك، فإن مركز السفر المُكتظ هذا من الأصول القيمة للغاية.

وهذا يبرز في العرض الذي قدّمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان لشراء حصة فيروفيال البالغة 25 % ، ويُمكن للمساهمين الآخرين في مطار هيثرو، ومن بينهم: هيئة الاستثمار القطرية، وصندوق كيبيك للودائع والاستثمار، وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة جي آي سي، الاحتفاظ بحصصهم، أو شراء حصة فيروفيال، أو الانضمام إليها وبَيع حصصهم في العَرض.

وخروج فيروفيال بعد 17 عاماً يأتي في وقتٍ مُناسب ويُقدر صندوق الاستثمارات العامة وأرديان قيمة أسهم مطار هيثرو بمبلغ 9.5 مليارات جنيه إسترليني، وإذا أضفنا إليه صافي الدين في نهاية العام، والذي تُقدره شركة ميديوبانكا ريسيرش بنحو 16.3 مليار جنيه إسترليني، فإن قيمة المؤسسة الإجمالية تكون بحدود 26 مليار جنيه إسترليني.

ويُمثل ذلك زيادة تقترب من 30 % على قاعدة الأصول المُنظمة بمطار هيثرو، كما أنها تُعادل نحو 13 ضعف أرباح العام المُقبل قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، ومن المتوقع أن تتراجع بسبب خفض رسوم الهبوط، فيما المُنافسون المدرجون في البورصة يتداولون بنحو 10 أضعاف. وقد دفعت فينشي التي اشترت 50.1 % من مطار جاتويك في سنة 2018، أكثر ولكن ذلك كان لشراء حصة أغلبية وفي فترة ما قبل الوباء.

وقد ينتهي الأمر باحتفاظ أرديان وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 25 % فقط، وتستهدف أرديان عوائد في المنتصف من 13 - 19 % بالنسبة إلى استثمارات في البنية التحتية مثل هذه، ولكن لن يكون من السهل تحقيق ذلك، ولنفترض جدلاً أن مطار هيثرو سيعمل على مدى العقد المُقبل لزيادة أرباحه، قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 3 % ، ويخفض تكاليف الفائدة تدريجياً. وإذا ظل الإنفاق الرأسمالي السنوي والضرائب ثابتين من 800 - 900 مليون جنيه إسترليني، فبمُضاعف خروج يبلغ 12 ضعفاً للأرباح قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، فبإمكان أرديان تحقيق مُعدل عائد داخلي بأرقام أحادية عالية.

وقد يرتفع الرقم ليُصبح من خانتين إذا عزز المُستثمرون الجُدد استثماراتهم، وقد يكون هناك حينها مجال لزيادة التدفقات النقدية لمطار هيثرو، وتُشير تحليلات ((سيتي جروب)) إلى أن المطار يؤدي أداءً أقل من المطلوب في إيرادات التجزئة مُقارنة بمطاري زيورخ وإيه دي بي (مطارات باريس سابقاً).

أخيراً، فإن هذه الأرقام التقريبية لا تأخذ في الحسبان احتمال إنشاء ممر ثالث في مطار هيثرو، وهو احتمال يبدو أكثر بُعداً يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت فيروفيال في هذه المرحلة الحصول على سعر جيد مُقابل حصتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز