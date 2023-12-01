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10 % تراجع الشكاوى من خدمات الاتصالات في الدولة 2023

12/1/2023 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 لتنخفض من 23.9 ألف شكوى إلى 21.5 ألف شكوى خلال العام الجاري.

وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات أمس أن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 99% وفق المشغلين على مدار الفترة المنقضية من العام.

وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم ((قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة)) أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و80 % في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وسجل شهر نوفمبر أقل معدل خلال العام بحوالي 1151 شكوى، حيث كان معدل الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%.

وعلى صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى تلاه كل من شهري أغسطس وسبتمبر، حيث سجل كلاهما 2200 شكوى، فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى.

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